Costigliole Saluzzo: c'è "In itinere", mostra fotografica di Gianpiero Ferrigno sui gioielli della Val Varaita

Un piccolo omaggio alla Valle Varaita nella Mostra fotografica “In itinere” di Gianpiero Ferrigno, realizzata nell’ambito della “Fera d’la Tonda”, la dolce e celeberrima albicocca di Costigliole Saluzzo, che si terrà domenica 12 luglio.

“Sono scatti – dice l’autore – realizzati in valle Varaita durante le molte gite in moto. La nostra Valle ha veri e propri gioielli di architettura alpina come, per esempi, Chianale, Bellino e borgata Torrette di Casteldelfino che cerco di raccontare attraverso foto realizzate esclusivamente per passione”.

La Mostra è ospitata in un locale del “Castlot”, ovvero il più piccolo dei tre castelli di Costigliole che il proprietario, Emmanuel Alby, ha messo a disposizione.

La Mostra contempla una ventina di scatti di grandi dimensioni esposti sia su carta fotografica che su supporto forex e legno.

“Sono molto soddisfatto – dice ancora Ferrigno – di avere la possibilità di mettere in mostra quella che è da sempre la mia passione per la fotografia. Non sono ovviamente scatti d’autore, ma semplicemente fotografie realizzate per pura passione cercando di raccogliere scorci significativi e molto belli della valle Varaita”.

La Mostra, ad ingresso libero, aprirà i battenti domenica 10 luglio alle ore 8 al Castlot di via San Michele 4.