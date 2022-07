Cuneo: un successo la cena "Mille fiori nel piatto

Grande successo della cena “Mille Fiori nel Piatto” in occasione di Illuminata che si è tenuta ieri sera, mercoledì 6 luglio, nella splendida cornice di Via Roma.



Oltre 230 i partecipanti che hanno preso parte all’evento, con un menù della tradizione curato dagli chef Fabio Ingallinera – 1 stella Michelin – del Ristorante Nazionale di Vernante e Luca Politano, del Ristorante da Politano di Fontanelle di Boves con la collaborazione di tanti chef del territorio: Alessandra Ingenetti della Locanda del Mulino di Valcasotto, Vladimir Daziano, del ristorante Da Cek di Cuneo, Alessandro Garino, della Locanda del Castelmagno di Pradleves, Daniela Marchisio, dell’Osteria senza Fretta di Cuneo, Gino Pitanti, del Grill del Lovera di Cuneo, Andrea Audisio, del Ristorante Ruota Due di Valdieri, Graziella Canavese, del Ristorante da Claudino di Gambasca e Monica Molineri, del ristorante Aquila Nera di Monterosso Grana.



Un lavoro di squadra per il successo di questa serata sotto le stelle, dove anche

solidarietà e sport sono stati protagonisti. L’utile della cena sarà devoluto all’associazionismo che opera a sostegno dello Sport Accessibile.



Un ringraziamento speciale a Giorgio Chiesa e Stefania Calandri dell’Hotel Palazzo Lovera per la loro ospitalità e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata.