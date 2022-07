Ecco il programma di “Un Borgo di sera...”: musica, esibizioni e serate gastronomiche a luglio

Tornano gli appuntamenti di “Un Borgo di sera...” che accendono l'estate a Borgo San Dalmazzo nei venerdì di luglio. Ingresso libero tutte le sere dalle 21 alle 23,30

Dall'amministrazione comunale ecco la programmazione definitiva.



Si parte venerdì 15 luglio. Nel centro storico ci saranno negozi aperti, esibizioni di ballo, musica con DJ, e sfilata artistica.

In particolare in via Garibaldi (tra bar Audisio e bar 40) intrattenimento musicale a cura di

Dj Kole e JulyB. In piazza Liberazione: intrattenimento musicale a cura di Elisa Bertone

con esibizione Dance Academy. In piazza Martiri della Libertà: DJ Marrone. In via Garibaldi esibizione delle Zingare del Deserto, gruppo di danza del ventre di Manuela Fonti. In via Marconi: Eclettica , l'arte in passerella a cura di Monica Sepe. Poi chiese di San Dalmazzo e cappelle aperte per visite individuali.



Venerdì 22 luglio sempre nel centro storico negozi aperti, Pompieropoli, Tango, Esibizioni sportive

di scherma, ginnastica e difesa personale, Beat Circus, Mercatini artigianali.

In vicolo Airotto/via Garibaldi: Sistema di autodifesa di origine israeliana Club KRAV MAGA. In via Garibaldi: esibizione circolo schermistico Duccio Galimberti e "I giochi di Grandaland". In piazza Martiri della Libertà: Beat Circus in concerto. In piazza Liberazione: esibizione di Cuneo Ginnastica. In via Bergia: intrattenimento musicale a cura di “Gli Sbandati”. In via Marconi: Pompieropoli , animazione per bambini a cura dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Cuneo. Lungo via Garibaldi : mercato artigianale Made in Cuneo. In via Marconi/Chiesa di San Magno: intrattenimento a cura di Tango de Buenos Aires. In piazza Falcone Borsellino: serata gastronomica della Chiocciola estiva (per informazioni e prenotazioni 3387711317 - limite 70 posti). Alla Torre Civica: dalle ore 20.45 visite guidate a cura di Pedo Dalmatia. In via Roma: Mostra di pittura "Luci soffuse". Infine chiese di San Dalmazzo e cappelle aperte per visite individuali



Venerdi 29 luglio nel quartiere Gesù Lavoratore la serata medievale con il corteo storico e combattimenti medioevali, poi Area food - Mercatini artigianali made in Cuneo e il concerto THE BOOM in "Serata Vintage rock'n'roll".

La serata si svolgerà in Piazza della Meridiana dove ci sarà il corteo storico medioevale, esibizione di sbandieratori, esibizione del gruppo “ARS BELLUM“ in combattimenti medioevali. Poi Area Food con tavoli a disposizione per la cena; mercato artigianale Made in Cuneo; esposizione Vespe organizzato dal Club La Vespa del Cuore; truck di diverso settore merceologico per acquisto cibo e bevande ed esibizione di Adam Porto. A seguire fino alle ore 23,30 concerto THE BOOM in "Serata Vintage rock'n'roll.