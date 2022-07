Il 16 e 17 luglio a Cravanzana due giorni dedicati alla tradizione ed al futuro

Lo slogan scelto per l’edizione 2022 della veglia cravanzanese è “tra memoria e futuro”, un ponte ideale tra la tradizione e il domani che ci attente dal punto di vista dello sviluppo delle amate colline dell’Alta Langa.



Si inizia la sera di sabato 16 luglio con il debutto della commedia brillante allestita dall’Associazione per gli Studi su Cravanzana dal titolo “Internet e una fetta di salame”, ove internet rappresenta l’innovazione e la fetta di salame, ovviamente, la tradizione. In una delle nostre aie si confrontano una famiglia super moderna, super tecnologica, super cittadina e alcuni personaggi che vivono ancora con valori ed abitudini di altri tempi. Ci saranno pesanti scontri di idee, incomprensioni e litigi a non finire. Ma alla fine prevarranno sempre l’intelligenza ed il buon senso e tutti sapranno cogliere del buono nei valori degli altri. Sarà la nascita di una cultura nuova che già contraddistingue e sempre più caratterizzerà le giovani generazioni di giovani donne e uomini di Langa.



Come da tradizione, il tema sarà ripreso, in modo più serio e scientifico, nella mattinata di domenica 17 luglio, quando sarà presentata una importante ricerca curata dal prof. Luigi Cabutto dal titolo “Langa, percorsi di autenticità, conversazioni sul tema”. Interverranno illustri testimoni e relatori: il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, Piero Reggio (presidente Centro Studi Sinodali), Giancarlo Montaldo (giornalista e scrittore), Claudio Rosso (presidente Fondazione Radici), Ginetto Pellerino (scrittore), Luigi Sugliano (giornalista e scrittore), Roberto Cerrato (Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato), Roberto Bodrito (presidente Unione Montana Alta Langa).



La conferenza è particolarmente indirizzata ad un pubblico di amministratori locali ed imprenditori agricoli, del food e del turismo, interessati ad una riflessione sulle opportunità e le prospettive di sviluppo della Langa Alta.