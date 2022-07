Quad ASI: Daniel Dalmasso terzo a Romano Canavese

Romano Canavese (TO), 3 luglio. In una giornata caldissima si è disputata, sulla pista di autocross torinese, la quinta prova del campionato MotoASI, che tra le varie categorie, comprende anche quella riservata ai quad, dove è impegnato il pilota di Rossana Daniel Dalmasso.

La pista non ha risentito troppo dell’afa, in quanto veniva bagnata sovente, per cui il tracciato è sempre risultato praticabile e poco polveroso.

Nelle prove libere della sua categoria, Daniel Dalmasso è giunto terzo, alle spalle di Riccardo Lami e di Riccardo Gullo.

Al via di gara uno Dalmasso scattato in seconda posizione, attacca subito Lami superandolo dopo due giri, mantenendo poi la testa sin verso metà gara, quando un errore lo porta quasi ad insabbiarsi, permettendo agli inseguitori di sorpassarlo. Pur provando a variare le traiettorie, il pilota della Scuderia Draghi Rossi non riesce più ad agguantare gli avversari, nel frattempo Gullo, superato Lami, va a tagliare il traguardo vittorioso.

Nella seconda frazione di gara Dalmasso scattato in terza posizione, prova ad insidiare la seconda piazza di Gullo, mentre Lami è saldamente al comando, ma un piccolo errore lo costringe a rinunciare e ad accontentarsi della terza piazza.

La gara se l’è aggiudicata Riccardo Lami (HP4 Off Road), giunto a pari punti con Riccardo Gullo (HP4 Off Road), per la discriminante della vittoria ottenuta in gara due. Terzo si è classificato Daniel Dalmasso (Scuderia Draghi Rossi), davanti a Dominick Portera (Adventure Team) ed a Efrem Avalle (Scuderia Draghi Rossi).

“Caldo ed umidità hanno provato tutti - ha esclamato Daniel Dalmasso - e solamente i più preparati sono riusciti a tenere un ritmo elevato. I miei avversari, partecipando al Campionato Italiano, sono più allenati ed hanno dei mezzi ben preparati ma io, pur allenandomi poco e dotato di un mezzo standard, non mollo. Attualmente sono secondo in campionato, ma Gullo mi insegue a soli cinque punti e ci sono ancora due gare da disputare!”.