Corradina Esposito nuovo primario di Psichiatria al Santa Croce e Carle

La dottoressa Corradina Esposito, psichiatra dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Psichiatria.



Nata a Siracusa, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania, ha conseguito la specializzazione in Psichiatria presso lo stesso ateneo, dove ha lavorato dal 1998 a tutto il 2001 con incarico di consulente psichiatra. Dal 1° luglio 2002 a tutt’oggi, ha rivestito il ruolo di dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato presso la Struttura Complessa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Negli ultimi tre anni ha svolto l’incarico di Referente Clinico-Organizzativo del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Azienda.

La dottoressa Esposito è esperta di psicofarmacologia, referente per la Neuropsichiatria dell’Azienda Ospedaliera di psicofarmacologia complessa; ha acquisito competenza nella gestione delle patologie psichiatriche acute e in particolare disturbi dell’umore, disturbi psicotici endogeni ed esogeni, disturbi psichiatrici in pazienti minori, problematiche relative alle intossicazioni ed all’uso di alcol e sostanze.

Dal 2018 è la responsabile del Centro di riferimento per diagnosi e trattamento del Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività/impulsività (ADHD) dell’Adulto.

Si è occupata in qualità di referente dal 2002 a tutt’oggi del Servizio Psichiatrico per la cura e il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato ospiti presso gli Istituti Penitenziari dell’Asl CN1.

E’ autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali.

E’ inoltre membro del Consiglio Direttivo (eletta nel 2016) della Società Italiana di Psichiatria (SIP) Sezione Piemonte; membro associato della AIDEPP (Società Italiana per i Disturbi Depressivi) e dell’Associazione Italiana per i Disturbi Bipolari; membro onorario della AIFA Onlus (Associazione Italiana Famiglie ADHD) - Sezione Piemonte.