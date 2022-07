Vaccinazioni Covid, nuovo orario per il centro di corso Francia a Cuneo

Aumenta l'orario per gli accessi diretti per le vaccinazioni Covid presso la sede territoriale di corso Francia 10 a Cuneo, ex Villa (Sisp, secondo piano). Il nuovo orario è martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.



ACCESSI DIRETTI VACCINAZIONE ANTICOVID-19 ELENCO HUB VACCINALI

Le vaccinazioni ANTICOVID-19 ad accesso diretto contingentato per le seguenti categorie:



1° dose over 12 (ad esclusione del vaccino NOVAVAX per il quale occorre la preadesione su portale Regionale),



3° dose (booster) per chi ha maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario,



4° dose (secondo booster) per gli over 80 che hanno maturato 120 giorni dalla 3° dose,



dal 01/07/2022 al 31/07/2022 saranno disponibili presso i seguenti centri vaccinali:

• Savigliano: Ospedale S.S. Annunziata via Ospedali n° 9 presso la sala prelievi o lunedì dalle 15.30 alle 17.30;



• Saluzzo: Ospedale Civile via Spielberg n° 58 presso Sala Archivio 1° piano o venerdì dalle 15.30 alle17.30;



• Mondovì: Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto n° 99 presso la sala prelievi o giovedì dalle 15.30 alle 17.30;



• Cuneo: corso Francia 10 ex Villa c/o SISP secondo piano: martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.