Asta benefica dei cimeli di Marta Bassino: il pettorale di Beijing è stato il pezzo più ambito

Anche quest’anno l’asta dei cimeli di Marta Bassino ha avuto un buon esito e ottenuto un gran numero di visualizzazioni e di offerte; il ricavato è stato devoluto dall’atleta all’AITF odv , l’associazione dei trapiantati di fegato che si fregia di averla come testimonial.

La somma, che ha raggiunto i 1800 euro, ha trovato un’accesa competizione per ciò che riguarda gli oggetti più preziosi: così il pettorale della gara delle Olimpiadi di Pechino ha sfiorato i 700 euro.

A testimonianza della notorietà internazionale acquisita da Marta è significativo constatare che l’asta ha trovato aggiudicatari non solamente in Italia ma anche nel Regno Unito, in Svizzera e financo in Bulgaria. “Un sostegno per la ricerca scientifica e per l’assistenza ai più deboli, in momenti in cui il volontariato non gode momenti di grandi aiuti - ha sottolineato Marco Borgogno, presidente dell’AITF -. Un autentico compiacimento per la sua attività di sportiva mondiale e un ringraziamento sincero a Marta da parte di tutta l’AITF e miei personali; ha dimostrato, ancora una volta, di unire al suo carattere spontaneo e al suo grande talento anche il pensiero di quanti, più sfortunati, hanno bisogno di un aiuto”.