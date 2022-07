"Fiducia nella meraviglia, nonostante tutto!": a Chiusa di Pesio riuscita serata di solidarietà con Eso Es [FOTO E VIDEO]

A Chiusa di Pesio, domenica 3 luglio, è stata per molte persone l'occasione di tendere concretamente la propria mano verso l'altro, dove l'altro, che si trova in Guatemala, purtroppo non ha le stesse possibilità di benessere, cibo ed istruzione.



Presso l'agriturismo Còc Nèr, è stata infatti organizzata da ESO ES OdV, associazione di clownterapia e solidarietà internazionale, un'importante cena solidale seguita da "Chrysalis - Le traiettorie della meraviglia"; emozionante spettacolo immerso nel verde.



"Ciascuno di noi compie, ogni giorno, infiniti movimenti con se stesso e in mezzo agli altri, per impegnarsi a guardare il mondo da altre prospettive, e provare a individuare suoni, colori, piccoli segmenti di vita che ci colpiscano, anche quando la traiettoria sembra più complessa o indefinita da seguire".



La farfalla come simbolo di trasformazione, cambiamento e rinascita. Candele ad illuminare, a delimitare uno spazio d'erba trasformandolo in palcoscenico. Due margheritine giganti ai lati, alcune valigie vicino: il racconto di un viaggio verso una terra lontana, di un esserci fatto di tenacia. La musica, poi, ha avvolto l'atmosfera, le tante risate ma anche la commozione, lo stupore di grandi e piccini.



"Anche il bruco si muove e si guarda intorno. Non sappiamo se davvero pensi che la sua trasformazione coincida con la fine del mondo. Sappiamo però che la vita sta lì a dirci, grazie a una delicata farfalla che a un certo punto uscirà dal bozzolo, che non è tanto importante non avere paura dell’inedito che si presenterà davanti (perché anche quel passaggio può servire), quanto piuttosto… quanto sia necessario avere delle traiettorie da seguire, svolazzando e muovendosi sempre con coraggio nel trovare un pizzico fiducia nella meraviglia, nonostante tutto, in ciò che attornia il proprio mondo".









Un lungo applauso al termine dello spettacolo. I ringraziamenti all'agriturismo Còc Nèr che ha ospitato e permesso l'evento (in modo particolare alla signora Irina), ai volontari di CôniVIP – Cuneo Viviamo In Positivo OdV, parte della famiglia ESO ES OdV e sempre presenti agli eventi. Il pensiero verso chi ha creduto, prima fra tutti la clown Dorina, promotrice della serata; l'entusiasmo, la creatività e la collaborazione di tutti i membri dell'associazione.



Un grazie riconoscente è andato poi a tutte le persone presenti. Dalla cena solidale e dalle offerte ricevute sono stati raccolti in totale 1.629,50 euro, cifra che permetterà di contribuire al sostentamento alimentare dei bambini e delle famiglie inserite nel Progetto "Borse di Studio", attraverso l'acquisto di animali da cortile e relativo mangime.



"Bisogna che qualcuno ti abbia teso la mano per poter riuscire a sognare in grande!". Le candele, domenica sera a Chiusa di Pesio, non hanno soltanto illuminato il prato.