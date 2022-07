A Bra si assegnano i titoli piemontesi di tiro con l'arco

Manca davvero poco alla gara federale che assegnerà i titoli regionali di specialità. Il Comitato Fitarco regionale ha fortemente voluto dar concretezza alla prova sportiva in quel di Bra grazie alla collaborazione della storica società "Arclub I Falchi" del dinamico e vulcanico presidente Enrico Cosmai.

“Il Comitato Regionale ha trovato grande disponibilità nella società braidese de “I Falchi a organizzare il Campionato regionale 3D 2022 e siamo certi che svolgerà al meglio il compito assegnato, permettendo così di assistere a una prova agonistica dall'indubbio contenuto e valore tecnico-sportivo", dice il presidente regionale Fitarco Paolo Ferrero, a cui fa eco Cosmai: "Se per certi versi siamo onorati di ospitare su Bra oltre 150 atleti, l'eccellenza piemontese del nostro sport, non nascondo che tanto è l'impegno che con sana determinazione in questi giorni che preludono alla gara stiamo concretizzando per curare anche il più piccolo dei dettagli e dar vita così a un evento che speriamo possa rimanere nella memoria dei tanti presenti".

"Forti di un credo che fa delle sinergie un'utile occasione per moltiplicare i risultati, siamo davvero contenti e soddisfatti di poter essere in campo al fianco di Fitarco Piemonte e dell'Arclub I Falchi in questa avventura sportiva che porterà immagine e occasione di promozione per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra dove sarà riconosciuto il più giovane tra gli atleti presenti a significare il ruolo sociale, l'importanza e l'attenzione che la nostra realtà sportiva, benemerita del Coni Nazionale e riconosciuta Aps dal Ministero del Lavoro, pone sulle giovani leve", conclude il presidente U.N.V.S. Giuseppe Gandino.

Per tutti l'appuntamento è quindi fissato per domenica 17 luglio al campo di tiro "Luciano Nota" di Pocapaglia per vivere una giornata di sport ad alto livello.