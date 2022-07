Badminton: Alba Shuttle, bottino storico ai campionati regionali assoluti di Novi Ligure

Bottino storico per Alba Shuttle ai campionati regionali assoluti di Novi Ligure; raggiunta per la prima volta quota 11 medaglie.

Dal doppio misto la medaglia più preziosa, l’argento di Vittoria De Pasquale. Nelle altre specialità doppio bronzo nel singolo e nel doppio femminile per Ilaria Fornaciari e Sofia Protto.

Ilaria, in giornata di grazia conquista anche un bronzo con Giuseppe Monchiero nel doppio misto.

Giuseppe, evidenziando grandi miglioramenti, vince anche un bronzo con uno strepitoso jJkub Boero nel doppio maschile.

Infine Pietro Capetta e Marengo Giulia giocano bene e vincono il bronzo nel doppio maschile con Giuseppe Foco e femminile con Diana Costiuc, entrambi di Acqui Terme.

Grand Prix nazionale di Modena

Alba Shuttle badminton, nel bellissimo “Palapanini” di Modena, conquista due fantastici ori con Ilaria Fornaciari nel misto under 15 e con Giuseppe Monchiero nel doppio maschile Junior. Ilaria porta a casa anche un argento nel doppio femminile under 17 con Sofia Protto. Pietro Capetta e Leonardo Fava vincono un brillante bronzo nel doppio maschile under 17, Leonardo si ripete nel misto under 17 con Sofia Galimberti.

Nella categoria Master Antonio De Pasquale, in coppia con il novese Roberto Scarabello, vince, a sorpresa, al terzo set contro i campioni d’Italia in carica, De March e Mair e festeggia così la convocazione in maglia azzurra ai prossimi campionati europei di Lubiana, in programma il 5 agosto (mese particolarmente fortunato per gli albesi perché vedrà in gara con la maglia dell’Italia anche Sofia Protto, il 27 in Lussemburgo, con la rappresentativa under 17.