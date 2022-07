Calcio Serie D: il preparatore dei portieri Enrico Vaudagna lascia il Fossano, destinazione Torino

Si sono separate le strade del Fossano e di Enrico Vaudagna.

Il preparatore dei portieri proseguirà la sua carriera al Torino, laddove seguirà gli Allievi Nazionali U17.

Una nuova sfida per Vaudagna che potrà cimentarsi con un campionato particolarmente interessante nel quale militano squadre di società di Serie A.

Fossano alla ricerca di un nuovo preparatore dei portieri come evidenziato nell'ultimo comunicato ufficiale, dal quale trapela un certo risentimento nei confronti dello stesso Enrico Vaudagna e della sua decisione, in particolare per la tempistica.

LA NOTA DEL FOSSANO CALCIO

"Pur non condividendo la scelta, soprattutto nei tempi e per gli impegni presi nei confronti della nostra società e dei nostri tesserati per la stagione sportiva 2022/2023, il Fossano Calcio comunica che il preparatore dei portieri Enrico Vaudagna non farà più parte dell’organico della nostra società. La Società si è già attivata per sostituire Vaudagna con il miglior preparatore dei portieri in circolazione, senza fermarsi di fronte a certe scelte irresponsabili."

Aggiunge il presidente Gianfranco Bessone: "Comportamento che reputiamo scorretto mentre noi crediamo nei valori della trasparenza e della correttezza. Continueremo sulla nostra strada anche se non sempre conviene fidarsi delle persone."