vivo Lega Volley Summer Tour: Cuneo Granda Volley pronta all'esordio

Tutto pronto per il vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in programma sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro (al Bella Italia Village in Viale Centrale, 29) sabato 9 e domenica10 luglio.

La kermesse torna dopo una pausa di tre anni e mette in palio la Supercoppa Italiana, conquistata nell'ultima edizione (2019) da Monza.

Esordio nella competizione per la Cuneo Granda Volley il cui roster sarà composto da Lidia Bonifazi, Sofya Kuznetsova, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia Cerutti, Lucrezia Formenti (Allenatori Petruzzelli e D’Ambrosio).

TUTTI I ROSTER

Vero Volley Monza: Davyskiba, Negretti, Candi, Rimoldi, Dalla Rosa. All. Bucaioni

Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore: Zago, Caracuta, Montani, Colzi, Torrese, Napodano. All. Bolzoni

E-Work Laica Busto Arsizio: Lualdi, Faraone, Bonelli, Cicola, Bochagova, Bressan. All. Graziani

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Moneta, Bridi, Fondriest, Trevisan, Joly. All. Bonini

Cuneo Granda Volley: Bonifazi, Kuznetsova, Caruso, Cecconello, Cerutti, Formenti. All. Petruzzelli – D’Ambrosio

MT San Giovanni in Marignano: Signorile, Giovannini, Pascucci, Frangipane, Fiore. All. Paggi