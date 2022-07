7 luglio: Giornata Mondiale del Cioccolato, tra storia e bontà

Amanti del cioccolato e aspiranti Willy Wonka, questa è per voi.

Il cibo più amato in tutto il mondo, anche per le sue proprietà benefiche per l'umore, ha una festa tutta sua: il 7 luglio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Cioccolato.

Che sia fondente o a latte, cioccolatini, tavolette, barrette, bon bon, torte, muffin, salame dolce, gelati, resta sempre uno degli alimenti più golosi e prelibati, in Italia secondo solo alla pizza.

Le origini. I primi ritrovamenti di cacao risalgono al 600 d.C. in Messico. I primi a coltivare l'albero del cacao furono i Maya. I semi, dopo essere tostati, macinati, mescolati e aggiunti di un liquido reso spumoso, venivano serviti come ingrediente principale di una bevanda chiamata “xocolati”, dal sapore amaro e scarsamente appetibile che aveva però un effetto stimolante.

Tra l’altro, proprio i semi della pianta erano considerati un simbolo di prosperità nei riti religiosi e una medicina capace di guarire le malattie della mente e del corpo.

Fu solo il 30 luglio del 1502 che Cristoforo Colombo scoprì le fave di cacao a lui offerte dagli Atzechi, che consideravano il cioccolato “bevanda” o “cibo degli Dei” per le numerose proprietà attribuitegli.

Facciamo un salto in avanti di qualche secolo. La prima fabbrica di cioccolato risale al 1765 negli Usa mentre nell’800 arrivò l’invenzione del cioccolato al latte della Svizzera.

La celebrazione della Giornata Mondiale del Cioccolato fu istituita nel 1847 dal cioccolataio inglese Joseph Fry, che inventando la cosiddetta “tavolozza di cioccolato”, diede il via alla festa.

Questa ricorrenza si celebra proprio il 7 luglio perché in questo giorno nel 1550 il cioccolato fu portato per la prima volta in Europa dall’America.

La giornata si festeggia dal 2009, ma i giorni dedicati al cioccolato e che lo vedono protagonista sono diversi, (Giornata del cioccolato al latte il 28 luglio, Giornata del cioccolato bianco il 29 settembre, Giornata della cioccolata ricoperta il 16 dicembre) e ciò perché un alimento così buono e pregiato non può essere celebrato un solo giorno all’anno.

E visto il periodo ci meritiamo una bella overdose senza sensi di colpa, che ne dite?