Rifreddo, l'estate ragazzi cresce ancora: sono ben 180 gli iscritti

L’Estate ragazzi rifreddese cresce ancora e raggiunge numeri impensati per un comune di poco più di mille abitanti. L’avventura estiva che vedrà, infatti, impegnati ben 180 bambini e ragazzi per quattro settimane e che con tante attività e giochi movimenterà l’intero paese. Più in dettaglio per l’intero periodo ci saranno attività dal lunedì al venerdì con orario attività su mattino e pomeriggio.



Come già l’anno scorso non verrà svolto il servizio mensa, ma ci sarà la possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure, ancora, si potrà tornare a casa e rientrare al pomeriggio. Dal punto di vista organizzativo per le varie attività i bambini e i ragazzi verranno suddivisi in gruppi che lavoreranno distintamente presso la scuola dell’infanzia, l’oratorio parrocchiale e gli impianti sportivi comunali.



A vigilare su di loro ci saranno 2 coordinatori, 14 educatori, 20 animatori e naturalmente il parroco Don Angelo Vincenti.



Per ciò che consta le attività ci saranno naturalmente tanti momenti di gioco ma anche gite in piscina, camminate sul territorio e laboratori didattici. Non mancheranno poi il minivolley con il Volley Valle Po, le attività naturalistiche con il Parco del Monviso e l’associazione Vesulus, e altri interessanti momenti.



“E’ davvero - commenta il sindaco Cesare Cavallo - una grande soddisfazione essere arrivati a questi numeri per un piccolo comune come il nostro. Segno che l’idea dell’ormai lontano 2010 di coinvolgere Parrocchia e animatori locali era azzeccata e che andrà ulteriormente valorizzata”.

Oltre alla numerosa partecipazione di ragazzi rifreddesi c’è da prendere atto dell’attrattività verso l’esterno dell’iniziativa. Infatti la stessa coinvolge bambini e fanciulli di tutti i paesi limitrofi e sta diventando punto di riferimento per l’intera Valle Po. Un ‘iniziativa di successo che come abbiamo detto più in alto si basa sulla collaborazione di tanti enti e persone e che ha dimostrato la sua validità anche a livello nazionale visto che Comune di Rifreddo si è aggiudicato i fondi che il Ministero per le politiche della famiglia ha stanziato per i centri estivi. Persone che il vice-sindaco Elia Giordanino ci tiene a ringraziare personalmente e a nome della comunità Rifreddese.

“Ringrazio - afferma lo stesso - in primis i genitori per la numerosa partecipazione dei bambini e ragazzi di Rifreddo e dei paesi vicini della Valle Po. Inoltre ringrazio don Angelo e la Parrocchia per il grande impegno che ogni anno dimostrano per le attività estive, un progetto fondamentale rivolto ai bambini, ragazzi e ai giovani animatori che ogni anno si impegnano in questa attività importante per la loro formazione, crescita ed educazione futura. In ultimo sottolineo i comportamenti della dirigente scolastica Maria Angela Aimone per la concessione dei locali della scuola dell’Infanzia e del Volley Saluzzo per aver messo a disposizione gli impianti sportivi”.