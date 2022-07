Prendono forma le rampe di raccordo tra la tangenziale di Alba e la futura autostrada [VIDEO]

Che cosa è il "raccordo funzionale" al quale da alcune settimane si lavora al fianco della tangenziale albese, nella zona compresa tra Alba e l’uscita di Cantina Roddi? Cerchiamo di fare chiarezza sui lavori che stanno modificando il territorio e che riguardano il collegamento tra il Tronco II.6.b Alba-Verduno dell’A33 Asti-Cuneo e la tangenziale per una lunghezza di circa 900 metri.



Il raccordo funzionale prevede la costruzione del tratto curvilineo che rappresenterà l’innesto tra l’attuale tangenziale e il tronco B del lotto II.6 e al contempo la costruzione delle rampe in uscita dalla futura autostrada in direzione Alba-Roddi e in ingresso da Roddi verso Alba. La volontà del costruttore, che sta rinforzando le squadre di lavoro, è quella di terminare il lavoro entro la fine dell’anno, come annunciato dalla società concessionaria.



A seguire lo sviluppo dell’opera per il Comune di Alba è l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: «L’annuncio della concessionaria, che in questo senso è sempre molto prudente, accompagnato da un tangibile, rapido avanzamento dei lavori, ci fa ben sperare che questi tempi siano un obiettivo raggiungibile. Contiamo molto sulle rassicurazioni avute dalla concessionaria circa la garanzia della funzionalità, seppur parziale, della tangenziale di Alba durante i lavori, anche perché se questa venisse chiusa, anche per brevi periodi, Alba rimarrebbe letteralmente paralizzata dal traffico».







L’assessore allarga poi lo sguardo sull’intera parte del completamento autostradale che interesse il nostro territorio per un tratto della tangenziale di circa 5,3 km (dal 42+136 al 47+333): «Come noto il tracciato dell’autostrada – spiega qui Reggio – percorrerà l’attuale tangenziale da Castagnito fino ad Alba, dove verranno mantenute le uscite Alba Est e Alba Ovest, per poi procedere verso Roddi. A circa un km dall’uscita sulla Strada Provinciale 7 l’autostrada compirà una curva a destra proseguendo con un nuovo tracciato verso Verduno e Cherasco. L’uscita verso Roddi e Grinzane verrà mantenuta inalterata, ma migliorata.



Sul tratto Alba-Castagnito abbiamo elaborato delle proposte concrete insieme ad altri 24 sindaci del territorio. Le abbiamo inviate agli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi chiamata all’approvazione del progetto di adeguamento. Una cosa è certa: la tangenziale di Alba dovrà rimanere gratuita e nessuno potrà farci pagare una strada che il territorio ha in dote fin dagli anni ‘70 e che ora, di fatto, verrà annessa e utilizzata dall’A33».



E si parla anche dello stato dell’arte delle opere complementari: «Sulla viabilità complementare di adduzione all’autostrada - conclude Massimo Reggio - le opere necessarie sono molteplici, e abbiamo presentato alla Regione e alla concessionaria un documento condiviso da tutti i sindaci e dalla Provincia di Cuneo.



Tra le più rilevanti per il tratto albese vi sono le rotonde all’uscita di Roddi, l’adeguamento della Provinciale 7 e la sistemazione dello svincolo dismesso di Vaccheria-Guarene. Alba si è anche mossa per il terzo ponte a partire dal recupero di 12 milioni di euro dai fondi Crosetto e dal finanziamento da oltre 20 milioni ottenuto dal Governo. Passi concreti, che recentemente hanno consentito l’apertura della gara di progettazione del terzo ponte a cura della Provincia di Cuneo. Anche sulla rotonda di Piana Biglini-Scaparoni siamo riusciti a sbloccare una situazione che era congelata da anni».