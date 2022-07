Prosegue "Aspettando Cortemilia è Cultura"

Continua “Aspettando Cortemilia è Cultura”: dopo il primo aperitivo culturale che ha visto ospite Enrica Tesio, venerdì 8 luglio, Palazzo Rabino ospiterà alle ore 18.30 Gaia Dominici con il suo libro “La nostra vita nella savana”: un inno alla libertà, al coraggio di accogliere il dolore e trasformarlo in amore, alla capacità di andare oltre per vedere l’essenziale.



Sempre venerdì 8 luglio è previsto l'ultimo appuntamento degli “Aperitivi in musica” del venerdì sera, all’interno della programmazione di “Di Borgo in Borgo”.



Per info: www.comunecortemilia.it o seguite le pagine social del Comune di Cortemilia.