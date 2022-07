Siccità, Gancia chiede all'Europa "segnali concreti per il settore agricolo"

L'autorizzazione da parte del Governo allo stato di emergenza per il Piemonte e per altre quattro regioni è stata sicuramente una boccata di ossigeno, ma troppo poco per far fronte a danni dovuti alla siccità che superano già il miliardo di euro.



Per questo dalla plenaria di Strasburgo chiediamo alla Commissione europea sostegni immediati al settore agricolo del Piemonte e delle regioni del Nord Ovest che già si trovano ad affrontare un aumento dei costi di produzione senza precedenti.



Serve tuttavia pensare anche a lungo termine, per questo chiedo che il Governo si faccia carico di una revisione totale della rete idrica italiana che ad oggi è ormai un colabrodo, con perdite che oscillano tra il 40 e l'80%.



Utilizziamo le tecnologie messe a disposizione dai programmi spaziali europei per una grande opera infrastrutturale di cui il Paese ha estremo bisogno.