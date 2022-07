Diritto all'aborto nella carta UE? La Lega vota contro, Gianna Gancia a favore

Si è votato al Parlamento Europeo per l'introduzione del diritto all'aborto nella carta dei diritti fondamentali dell'UE (la cui sottoscrizione è condizione necessaria per entrare nell'Unione).



La Lega ha votato contro, l' On.Gianna Gancia a favore. "Bossi diceva che il nostro partito non vuole far soffrire le donne" spiega l'eurodeputata, l'unica nel gruppo della destra Identità e Democrazia ad avere votato a favore della risoluzione in cui si chiede di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e ribadisce le proprie convinzioni, contrarie all'oscurantismo. "Ritengo che non si possa tornare indietro su posizioni oscurantiste e di retroguardia, soprattutto sulle donne. Chi è ricco e se lo può permettere, ovviamente, fa ricorso all'aborto quando ritiene 'di averne bisogno', mentre i poveri... torniamo alle mammane".



Questa non è la prima volta che Gancia, militante leghista da anni, si schiera in difesa dei diritti delle donne: "La mia posizione è chiara da sempre. In passato avevo fatto una polemica sulla pillola del giorno dopo la Ru486, nel 2010. Quando Luca Zaia e Roberto Cota, presidenti all'epoca di Veneto e Piemonte, avevano detto che le avrebbero fatte marcire in magazzino io andai da Umberto Bossi e lui disse che la Lega non vuole far soffrire le donne. Una delle genialate di Bossi, che credo siano sempre valide. Mi sembra che sia una frase che dice tutto. Non bisogna retrocedere mai".