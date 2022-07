Al via la 21ª edizione della Rassegna Corale Internazionale Città di Mondovì

"Si sarebbe dovuta tenere nel mese di novembre 2019 e poi nel mese di febbraio 2020 ma prima un grave lutto ci ha colpiti e poi il lockdown causa pandemia Covid ci ha bloccati fino ad oggi." - spiegano gli organizzatori - "Nel 2021 poi abbiamo avuto il Teatro Baretti chiuso causa lavori per la sua messa in sicurezza. Nel 2019 inoltre ricorrevano i primi 30 anni di vita dell’ottetto vocale Cantus Firmus di Mondovì, ora così andremo a festeggiare i nostri 30+3 anni di vita!"

IL PROGRAMMA

Il concerto vedrà la presenza dell'illustre sestetto vocale ungherese degli UniCum Laude. In aggiunta, in occasione del proprio compleanno, anche il Cantus Firmus proporrà con alcuni brani.

Mercoledì 13 luglio alle ore 21 si terrà un concerto ad ingresso libero in piazza D’Armi a Mondovì che utilizzerà come palco l’arena musico-teatrale allestita per la stagione teatrale di Mondovì.

Giovedì 14 luglio alle ore 21 il sestetto ungherese UniCum Laude si esibirà nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria a Peveragno che vedrà anche una breve partecipazione dell’ottetto vocale Cantus Firmus e dell’ottetto vocale maschile Musicantum di Peveragno il tutto sempre ad ingresso libero.

UniCum Laude

Il Gruppo Vocale UniCum Laude è nato a Pécs nel sud dell’Ungheria nel 1994. I componenti del gruppo vocale, prima di unirsi in gruppo, erano amici e membri di diversi cori di Pécs.

Tutti i componenti del gruppo vocale sono musicisti diplomati e fanno della musica la loro professione. Il nome UniCum Laude è un gioco di verbi, che esprime l’alto livello di interpretazione dei brani, unici nella storia della musica, che il gruppo interpreta in modo impeccabile. Il repertorio del gruppo spazia dal medioevo, primo-rinascimento alla musica contemporanea (in primo luogo quella del centro Europa), fino alla musica leggera. Durante ciascun anno accademico il gruppo propone una serie di concerti insieme con l’Associazione Filarmonica per gli studenti delle diverse Università Ungheresi.

Negli anni 1997, 2000 e 2002 ha registrato alcuni brani per la Radio Statale Ungherese. Nel 1998 la Televisione Ungherese ha fatto un programma portrait con il contributo del gruppo vocale e nel 2010 ha trasmesso un loro concerto in diretta con l’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU). Nel 2005 il gruppo vocale ha preso parte al concerto di inizio anno in collaborazione con l’orchestra Pannon Filarmonici di Pécs che è stato trasmesso in diretta televisiva nazionale. Nel 2009 sempre con l’orchestra Pannon Filarmonici di Pécs hanno fatto un programma “crossover” sulla base di canzoni dei Queen. Evento memorabile per gli UniCum Laude è stato il concerto per il Festival di Primavera del 2010 in cui hanno proposto e arrangiato la Liturgia di San Marco Evangelista insieme al gruppo strumentale Sonatores Pannoniae. In 25 anni di attività gli UniCum Laude si sono esibiti in Italia, Austria, Polonia, Germania, Romania, Slovenia, Finlandia, Serbia, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Croazia, Russia, Islanda e Taiwan. Nel 2001 hanno registrato e prodotto un CD di brani Natalizi, nel 2005 un CD di musica sacra dal titolo “Lamentatio” e nel 2007 un CD di brani vari dal titolo “In Concert”. Il Gruppo Vocale UniCum Laude è formato da: József Csapó - controtenore, Árpád Meláth - tenore, Arnold Mits tenore, Tamás Pap - baritono, Csaba Kutnyánszky – baritono, György Silló – basso.

Cantus Firmus

L’Ottetto Vocale “Cantus Firmus” è sorto a Mondovì (CN) nel 1989 con lo scopo di studiare ed eseguire musiche polifoniche vocali “a cappella” per voci maschili, di divulgare la cultura musicale corale oltre che a contribuire al recupero dei repertori vocali meno proposti. Nel corso degli anni il repertorio del gruppo si è allargato fino comprendere brani sacri e profani a 4 voci dal periodo rinascimentale fino al '700, gospel e spiritual, brani jazz e di musica pop a 5, 6 e 8 voci. In trentatré anni di attività ha effettuato più di cinquecento concerti ed è stato invitato ad importanti rassegne nazionali ed internazionali: Alessandria, Acqui Terme, Castel S. Giovanni, Fano, Fidenza, Isola Vicentina, Genova, Lucca, Miskolc (Ungheria), Monza, Nuoro, Pavia (Certosa), Piacenza, Pura (Svizzera), Torino, Carrara, Vicenza, Padova, Pescara, Campobasso, Sulmona, Novara, Parma, Grenoble, Atri, Pécs (Ungheria), MiTo. Dal 1994 al 2004 ha fatto parte del coro filarmonico "R. Maghini" di Torino che collabora abitualmente con l’orchestra nazionale sinfonica della R.A.I.. Nel 2003 ha frequentato un corso di perfezionamento tenuto dal maestro Giovanni Acciai. Nel 2004 ha aperto il concerto dei “Neri per Caso” a Mondovì. Ha prodotto e pubblicato tre CD: il primo nel ’98, con una selezione di gospel e spiritual appositamente arrangiati dal direttore, il secondo nel 2004 con canti natalizi e il terzo nel 2005 con repertorio pop e jazz. L’ottetto vocale “Cantus Firmus” si è aggiudicato i seguenti premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali: - 1° premio, categoria Spirituals al XII Concorso Naz. di esecuzione polifonica di Quartiano (LO) con premio speciale della giuria per il brano con la più alta votazione assoluta (anno 1994), - 1° premio per l’esecuzione di un brano polifonico antico al II Concorso Regionale di esecuzione corale della Associazione Cori Piemontesi ad Alba (anno 1994), - 3° posto al VII Torneo Internazionale di Musica di Roma nella categoria Cori e gruppi vocali (anno 1997), - 1° premio e diploma 'GOLD' nella categoria Sacred Vocal Polypony a cappella – Chamber Choirs al II Concorso Internazionale corale Musica Sacra a Roma – Maestri della Schola Romana (anno 2007), - Medaglia d'oro (84,63/100 punti) nella categoria Gospel & Spiritual alla prima edizione degli European Choir Games a Graz (anno 2013).