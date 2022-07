Alba, modifiche alle corse dei bus in occasione degli eventi di Collisioni

In occasione dei concerti previsti all’interno del festival Collisioni, il servizio di trasporto pubblico locale subirà delle modifiche derivanti dalle limitazioni al traffico previste per le aree adiacenti l’arena concerti. In particolare, nelle giornate di sabato 9, sabato 16 e domenica 10 luglio (quest’ultima, solo relativamente alla Linea 8) entreranno in vigore le seguenti modifiche al servizio, vigenti dalla ore 9 alle ore 24.

LINEA 1 RACCA – STRADA CAUDA

Non effettuerà le fermate di CORSO TORINO - PIAZZA GARIBALDI - CORSO MATTEOTTI - STAZIONE FS.

Transiterà invece da corso Piera Cillario, con fermata in autostazione, e riprenderà il percorso ordinario da via Einaudi, in direzione piazza M. Ferrero.

LINEA 2 GALLO – ALBA

Non effettuerà le fermate di STAZIONE FS – CORSO MATTEOTTI – PIAZZA GARIBALDI.

In direzione piazza Garibaldi, transiterà invece da piazza M. Ferrero, via Einaudi, corso Banska Bystrica, corso Cillario (fermata in autostazione), per seguire poi il percorso ordinario.

In direzione Gallo, transito in corso Cillario (fermata in autostazione), corso Banska Bystrica, tragitto ordinario lungo corso Europa.

LINEA 3 VIA VIVARO - RICCA

Non effettuerà le fermate di PIAZZA GARIBALDI - CORSO MATTEOTTI – STAZIONE FS.

In direzione Vivaro, superata piazza M. Ferrero, la linea transiterà da via Einaudi, per raggiungere strada Rorine e da lì riprendere il percorso ordinario.

In direzione Ricca, transito da corso Banska Bystrica (fermata in autostazione) e rientro in corso Piera Cillario in direzione di via Einaudi. Percorso ordinario da corso Italia in avanti.

Il passaggio in AUTOSTAZIONE avverrà solo alle 00.05 di ogni ora.

LINEA 4 MORETTA – VACCHERIA

Non effettuerà le fermate di CORSO TORINO - PIAZZA GARIBALDI - CORSO MATTEOTTI - STAZIONE FS.

In entrambe le direzione di marcia, transito in corso Piera Cillario (fermata in autostazione), passaggio in corso Banska Bystrica, via Einaudi e, a seguire, percorso regolare da piazza M. Ferrero.

LINEA 6 CIRCOLARE URBANA

La linea non transiterà da piazza Garibaldi.

LINEA 7 SAN CASSIANO - MONTICELLO

Non effettuerà le fermate di CORSO TORINO - PIAZZA GARIBALDI - CORSO MATTEOTTI - STAZIONE FS.

In entrambe le direzioni di marcia, transito in corso Piera Cillario (fermata in autostazione), passaggio in corso Banska Bystrica e percorso regolare da corso Europa.

LINEA 8 ALBA – VERDUNO OSPEDALE

Non effettuerà le fermate di PIAZZA GARIBALDI - CORSO MATTEOTTI – STAZIONE FS.

La linea avrà origine dall’autostazione, percorrerà corso Piera Cillario, corso Banska Bystrica per raggiungere corso Europa, secondo poi il percorso regolare.

Nelle date indicate, tutte le linee urbane si attesteranno o transiteranno dalla corsia 10. Ulteriori informazioni su orari, percorsi e costi sono disponibili all’indirizzo www.grandabus.it.