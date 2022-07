Premio di produzione alla Buzzi Unicem: la Filca Cisl di Cuneo scrive all'ispettorato

La Filca Cisl ha chiesto un "incontro urgente" alla commissione di conciliazione dell’ispettorato del lavoro per una questione riguardante il “premio di produzione” alla Buzzi Uncem Spa di Robilante.



Un premio che, secondo il sindacato, quest’ultima “si rifiuta di erogare”.



Secondo quanto riferisce Vincenzo Battaglia, segretario generale della Filca provinciale, “la mancata erogazione riguarda 66 dei 185 dipendenti di Robilante.”



Si tratta di lavoratori che si occupano di una particolare produzione edile “di nicchia” a cui viene corrisposto un premio di circa 350 euro annui.



“Riteniamo inaccettabile – spiega Battaglia – che un’azienda che ha incrementato il fatturato mondiale del 10% possa trattare su una cifra così irrisoria, da anni corrisposta ai dipendenti che si occupano di questa produzione speciale. Con il cambio di direzione si è scelto di non pagare più questo premio cambiando le carte in tavola."