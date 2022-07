Cuneo: prosegue anche nel weekend il programma di eventi del Rondò dei Talenti

Domani, sabato 9 luglio, e domenica 10 luglio, continuano le iniziative dedicate all'inaugurazione del Rondò dei Talenti, il nuovo polo educativo della città di Cuneo che ha trasformato l’ex sede di Ubi Banca in uno spazio per la comunità, grazie a un importante progetto di rigenerazione promosso dalla Fondazione CRC.



Sia sabato che domenica, dalle 15 alle 18, nella piazzetta antistante il Rondò, Fondazione CRC accoglierà i bambini presenti con un gelato omaggio e offrirà momenti di divertimento e giochi con il Ludobus della Cooperativa Valdocco. Alle ore 16 del sabato e alle 11 della domenica, all’interno del Rondò, è previsto il laboratorio didattico di esperienze orienteering e sensoriali, per bambini dagli 8 agli 11 anni, dal titolo “Alla scoperta dei tuoi Talenti – Assaggi di città”, con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@cittadeitalenti.it.



Sarà possibile visitare il Rondò, accompagnati dalle guide di Conitours, sabato alle ore 17 e alle 18 e domenica alle ore 11, 12, 17 e 18, con prenotazione su eventbrite.it.



Sabato e domenica, alle ore 21, si potrà inoltre assistere ad un’installazione illuminotecnica del palazzo e del cortile. Il programma completo è disponibile sul sito rondodeitalenti.it.