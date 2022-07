Diano d'Alba, al via il progetto di fattibilità della Provincia per la messa in sicurezza di una galleria

Via libera della Provincia di Cuneo al progetto di fattibilità tecnica e economica per la messa in sicurezza della volta interna della breve galleria nell’abitato di Diano d’Alba, lungo il tratto della strada provinciale 32 tra Diano (bivio sp 157) e Tre Cunei (bivio per Benevello).

Il rivestimento della galleria è realizzato con elementi in laterizio pieni e ad oggi presenta evidenti segni di ammaloramento sulla volta, in particolare lato Alba. A gennaio si è verificato il distacco di alcuni frammenti di laterizio, probabilmente a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dalle abitazioni soprastanti la galleria combinato con l’azione di gelo e disgelo dei mesi invernali.

Il settore viabilità della Provincia ha redatto il progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori per un costo complessivo di 7- 0.000 euro, di cui 55.043 euro per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza) e 14.957 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento consiste, in generale, nel lavaggio della volta, ripristino dei giunti in malta degradati, realizzazione di fori di scarico per le infiltrazioni d’acqua attraverso la volta di rivestimento della galleria e posa di rivestimento in rete metallica dell’intradosso della volta della galleria.