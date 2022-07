Enalcaccia Cuneo: “Disposti a collaborare per fronteggiare la peste suina africana”

Pier Paolo Testa, 63 anni, verzuolese, geometra libero professionista con studio a Saluzzo, presidente di Enalcaccia Cuneo, ha scritto una lettera aperta a varie istituzioni manifestando la disponibilità dell’associazione da lui presieduta a collaborare fattivamente per fronteggiare il problema della peste suina africana.

Testa, impegnato da anni nella promozione della cultura ambientale e naturalistica, cura con il sodalizio che presiede iniziative in ambito sociale, rivolte particolarmente alle scuole e al mondo dei diversamente abili, nello specifico presso il lago di Pontechianale in alta valle Varaita.

Il presidente di Enalcaccia si rivolge a Provincia e Regione, in primis, ma anche alle Asl Cuneo 1 e Cuneo 2 e alle organizzazioni di categoria agricole.

"Visto il fiorire di lettere e inviti accorati finalizzati al "depopolamento della specie cinghiale" (vedasi lettera alla Provincia di Cuneo del 06.07), pur non essendo mai stati concretamente interpellati nè coinvolti in tavoli di lavoro o ambìti di confronto tra categorie – scrive Testa - confermo la disponibilità dell'associazione da me presieduta ad una collaborazione leale con le Istituzioni, in primis Provincia di Cuneo e Asl locali.

Siamo pronti a fare la nostra parte – afferma il presidente di Enalcaccia nella sua missiva - per cercare di arginare il dilagare della PSA (Peste Suina Africana), potenzialmente devastante per una gran parte dell'economia agricola cuneese, dove vengono allevati quasi un milione di suini di pregio.

Situazioni di emergenza richiedono meno parole e meno burocrazia e maggior efficacia e concretezza.

La categoria dei cacciatori – auspica Testa - va coinvolta nel suo insieme, senza creare "figli e figliastri" perchè il risultato del depopolamento del cinghiale - laddove le densità siano eccessive - viene raggiunto con il contributo di tutti. Siamo disponibili quindi: che qualcuno seriamente intenzionato a lavorare in questa direzione batta un colpo!".