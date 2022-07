Il Comune di Roaschia avvia un "progetto murales" per le facciate delle case

Il Comune di Roaschia sta attuando un "progetto murales" sulle facciate degli edifici privati.

I proprietari delle case potranno mettere a disposizione le facciate dei propri immobili, per la rappresentazione di una scena di interesse pubblico, storico-culturale, riguardante la sua famiglia o la storia di Roaschia.

Il Comune sosterrà i costi per la realizzare i dipinti e, ove necessario, di ripristinare l’intonaco (soltanto nella zona dell’intervento), acquisendo eventuali autorizzazioni e provvedendo alla manutenzione per 10 anni, previo nulla osta dei proprietari, che a loro volta si impegneranno a non intervenire, per i successivi 10 anni, sulla superficie del murales, nonché a prestare la massima cura per la sua conservazione.

Avranno priorità nell’esecuzione le proposte relative a immobili siti in via Aime, vicolo Bedale, piazza San Dalmazzo, via Barale, piazza Martiri della Libertà, vicolo Galletti, via Dragonera, vicolo Fontane e via Circonvallazione.

Per maggiori informazioni, i proprietari interessati potranno rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Roaschia.