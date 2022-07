Inaugurati i campi da padel a Villanova Mondovì a potenziamento dell'area sportiva di Branzola

Due nuovi campi da padel arricchiscono l'area sportiva di Branzola, nel comune di Villanova Mondovì.

Un'iniziativa che vede la sinergia di pubblico e privato: i due campi, infatti, sono stati realizzati attraverso la collaborazione del Comune e dell'ASD Giordano Tennis.

Al fine di potenziare l’offerta sportiva e sociale dell’impianto sportivo in via Pianfei, 69, il comune aveva indetto un bando per trovare un investitore interessato a creare questi due campi (regolari secondo la federazione di settore) coperti e relativi accessori, da realizzare entro il 31 luglio 2022 per l'utilizzo scoperto, completo di illuminazione e a fruibilità totale entro il 31 dicembre 2023, con copertura e impianto di riscaldamento. Il prezzo base della concessione è stato fissato a 20 mila euro.

I lavori sono stati eseguiti in tempo record e il risultato è davvero notevole.

"Ringrazio prima di tutto Ludovico e Claudio Giordano per aver creato davvero in pochissime settimane queste due nuove aree sportive che arricchiscono l'offerta del nostro paese" - ha commentato oggi al taglio del nastro il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco - "Un grazie da parte di tutta l'amministrazione per l'impegno profuso e la celerità. Nel '72 nasceva il tennis villanovese e oggi Branzola ha questa bella area sportiva, un ottimo segno di innovazione e crescita".

"Lo sport si conferma fiore all'occhiello di Villanova - ha dichiarato Michele Painetta, vicesindaco e assessore allo sport - "questi due nuovi campi da padel sono un valore aggiunto all'offerta sportiva che offre il nostro comune, ma sono certo che potranno essere un volano anche per potenziare l'offerta turistica".

Tutti i costi di realizzazione delle strutture sono stati sostenuti dal privato aggiudicatorio, in cambio della gestione per tutta la durata del bando, fissata a 25 anni, al termine dei quali gli impianti resteranno di proprietà del comune che potrà decidere di darli nuovamente in gestione.