Magliano Alfieri: occhi elettronici minacciano multe al semaforo sulla Statale 231

Il Comune di Magliano Alfieri ha installato due telecamere al semaforo sulla Statale 231, all’incrocio con via IV Novembre, in frazione Sant’Antonio. L’obiettivo è rilevare le infrazioni del Codice della Strada al passaggio del semaforo rosso in una delle tratte più trafficate della provincia.



Gli occhi elettronici sono stati posizionati con rilevatore a causa del ripetuto mancato rispetto del sistema semaforico da parte dei conducenti dei veicoli. Le telecamere saranno attivate entro questo mese.



“La motivazione di questa scelta – spiega il vicesindaco Luigi Carosso, che nella Giunta guidata da Giacomina Pellerino ha la delega alla Polizia Locale – è dovuta all’intenso traffico anche di mezzi pesanti su questa tratta e la necessità di una guida attenta con velocità moderata anche per la sicurezza dei pedoni che attraversano sulle strisce. In tema di migliorie sulla sicurezza siamo in attesa di una definitiva autorizzazione da parte di Anas per l’installazione di un altro impianto semaforico sulla Statale 231 all’altezza di via Cornale”.