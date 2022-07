Manca la Co2, Acqua Sant'Anna in difficoltà. Cirio: "Ciò che colpisce il settore colpisce le famiglie"

"E' evidente che se le materie prime non arrivano tutti vengono colpiti, e questo deve farci riflettere, nessuno escluso. Abbiamo la necessità di ritornare alla normalità, quanto meno negli scambi internazionali. Che vuol dire la fine della guerra".



Anche il presidente della Regione Alberto Cirio tocca l'argomento della mancanza di Co2 riscontrata dalla Sant'Anna di Vinadio, costretta a fermare la produzione di prodotti gasati come riportato dal nostro giornale.



Il governatore affronta lo spettro della scarsità nell'approvvigionamento di materie prime, sottolineando come il mondo non sia a compartimenti stagni e sia quindi "evidente che ciò che oggi può colpire l'acqua, poi può colpire le famiglie e innalzare il costo dell'acqua". O, per dirla come il presidente e amministratore delegato dell'azienda, "terminati gli stock di magazzini, supermercati e discount non ci saranno più bottiglie di acqua frizzante Sant'Anna in vendita".