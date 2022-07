Marello (Pd): "La Regione Piemonte ripristini al più presto le Usca"

Chiede il ripristino della Unità Speciali di Continuità Assistenziali (Usca) il consigliere regionale del Pd Maurizio Marello, già sindaco di Alba.

!Il covid sta riprendendo piede. - scrive il consigliere in una nota - Un contagio ormai diffuso spesso con sintomi. I ricoveri ospedalieri risalgono. In questo clima dal 1 luglio sono state soppresse le Usca ( Unità speciali di continuità assistenziale) composte da medici ed operatori sanitari, istituite a suo tempo per dare una risposta a domicilio ai malati covid. Il governo non le ha rifinanziate e il Piemonte neanche ci ha pensato."

"Solo alcune Regioni, tra cui l’Emilia Romagna - continua - hanno mantenuto queste strutture indispensabili per curare tempestivamente i malati covid ed evitare eccessive ospedalizzazioni. In questi giorni ricevo molte telefonate di persone contagiate che, a parte il medico di base oberato di lavoro, mi dicono di non avere riferimenti a cui rivolgersi. Per mesi si è parlato di medicina territoriale e poi sembra che si sia dimenticato tutto."

"Il Presidente Cirio e l’Assessore alla sanità Icardi - conclude Marello - che periodicamente si autoproclamano come i migliori nell’affrontare l’emergenza sanitaria, diano prova delle loro reali abilità ripristinando al più presto e prima che sia troppo tardi il servizio Usca."