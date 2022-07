La Nazionale del Vino sfida i Barolo Boys in ricordo di Vittorio Adriano

Un’idea che sarebbe piaciuta a Vittorio Adriano, il produttore di vino di San Rocco Seno d’Elvio scomparso poche settimane fa. Correre dietro quel pallone lo aveva portato a rappresentare il mondo del vino piemontese, con altri produttori, nella Nazionale dei viticoltori, denominata “Undici del Vino”, una realtà che ha partecipato a diversi eventi dove sport e vino si uniscono, in termini di amicizia, divertimento e confronto tra addetti ai lavori.

L’associazione, nata a Cecina, sarà presente questa sera a Grinzane Cavour, dove, al campo sportivo, con calcio d’inizio alle ore 20.30, giocherà una partita proprio in memoria di Vittorio, sfidando la squadra dei Barolo Boys, per poi unirsi in un “terzo tempo rugbystico” a circa sessanta persone che, a cena, ricorderanno il produttore, insieme alla sua famiglia.



Mauro Manzone, tra gli organizzatori dell’evento, introduce così l’iniziativa: «Questa partita tra Barolo Boys e gli Undici del Vino è un modo per ricordare Vittorio che ha fatto parte di questa realtà sportiva che vuole parlare di vino anche attraverso lo sport.

Nata a Cecina, in Toscana, è formata da produttori toscani e di altre Regioni, e ogni due anni organizza l’EuroVino, europei di calcio dei produttori. Per me è una serata particolare perché Vittorio mi aveva introdotto in questa realtà che ospitiamo volentieri ora nel nostro territorio e con cui, ad inizio giugno, ho partecipato agli Europei in Moravia dove ci siamo classificati al quarto posto, sfidando le altre rappresentative di Germania, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo, Ungheria e Austria.

Ringrazio la famiglia Adriano per aver accettato la nostra proposta: questa sera sarà emozionante ricordare Vittorio insieme a tutti coloro che interverranno. Ed a cena degusteremo il vino ricordando il nostro amico che non c’è più».