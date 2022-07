Serralunga Wine White, Amemanera in concerto e premio genuinità a Matteo Sobrero

Ottimo vino, intrattenimento musicale top e le emozioni dello sport che rendono grande la terra di Langa.

Tutto questo sarà Serralunga Wine White e Amemanera in concerto, evento organizzato dalla Pro Loco e dalla CS Impianti Elettrici in collaborazione con È ...DiVino - La Vineria.

Curiosi del programmino? Save the date: ci si vede venerdì 22 luglio in piazza Maria Cappellano, dalle ore 20, per una serata bella piena di robe e persone interessanti.



Eh sì, perché sarà un’occasione carinissima per stare insieme tra amici e tornare finalmente a fare un’aggregazione genuina, familiare, semplice.

L’evento ha l'intenzione di valorizzare la cultura popolare ed essere un punto d’incontro per storie e persone legate al territorio, attraverso le canzoni della tradizione piemontese.

Gli Amemanera, dal nome pennellato che si traduce "a modo mio", soddisfano appieno il concetto. "Musica dalle radici" è il titolo del loro tour musicale e dice tutto.

Saliranno sul palco la cantante Marica Canavese (di formazione jazz e funk rock, pianista ed allieva di Bruno Astesana, Leonardo Martina e Gigi Biava), il chitarrista Marco Soria (diplomato summa cum laude alla Berklee School of Music di Boston, compositore, arrangiatore, collaboratore, tra gli altri, di Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi, Gipo Farassino). Ad accompagnarli ci saranno Massimo Scoca (contrabbasso), Alberto Parone (batteria) e Matteo Alasio (chitarra). Tutti nomi che la dicono lunga.



Piccolo spoiler: il duo formato da Marica Canavese e Marco Soria è nato nel 2010 con lo scopo di riscoprire in chiave più moderna brani musicali made in Piemonte e suggestioni di questo tipo. Lo hanno fatto con un linguaggio innovativo ed uno spettacolo pronto a stupire più generazioni di pubblico.



Preparatevi un bell'outfit leggero, che farà caldo e tutti a bailar col calice in mano, che fa sempre molto cool. E tranquilli che a spingere il gusto del nettare ci sarà dell'ottimo cibo, adeguato alla situazione (prenotazioni tavoli: 338/6087078 o 348/9273980).



La chicca: durante la serata sarà assegnato il premio speciale per la persona più genuina del territorio 2022 al ciclista albese Matteo Sobrero, splendido protagonista del 105° Giro d'Italia con la vittoria dell'ultima tappa a Verona, lo scorso 29 maggio.

Oh, l'evento è gratuito, quindi via libera al divertimento, che è poi il principale obiettivo della serata. Si torna in vita.