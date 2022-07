Aperte le selezioni per 200 posti di lavoro a tempo determinato al Paulaner Oktoberfest Cuneo

Al via le selezioni per lavorare alla 5ª edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 in frazione di San Rocco Castagnaretta) da mercoledì 28 settembre a lunedì 10 ottobre 2022.



La società cuneese Sidevents Srl, concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia, è alla ricerca di camerieri, personale di sala e cucina, “spillatori” di birra, hostess, addetti alla logistica, per circa 200 assunzioni a tempo determinato.



Dal 13 luglio è possibile presentare la propria candidatura accedendo al nuovo sistema digitale del sito oktoberfestcuneo.it o tramite i canali social ufficiali dell’evento, in cui sarà presente un link che rimanderà al portale.

Sempre sul portale della manifestazione, novità di quest’anno, un breve video illustrerà nel dettaglio, a chi vorrà candidarsi, il progetto e le mansioni ricercate. Il termine ultimo per candidarsi è domenica 24 luglio 2022. I candidati che risulteranno idonei verranno contattati per partecipare al casting che si svolgerà giovedì 28 luglio 2022.