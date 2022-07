Bitcoin: dovresti aver paura di investire in criptovalute?

Il prezzo di Bitcoin è precipitato di oltre il 50% nel 2022. Sta scoppiando una bolla o è ora di lanciarsi? Secondo Jordan Belfort, meglio noto come il Lupo di Wall Street, il futuro di Bitcoin è assolutamente roseo, ma per raccogliere i frutti, gli investitori dovranno armarsi di pazienza, molta pazienza... visto che – stando alle sue stime – la criptovaluta più famosa al mondo arriverà ai massimi entro 3-5 anni.

L'ex agente di borsa Jordan Belfort, la cui storia ha ispirato il film di Martin Scorsese "Il lupo di Wall Street", ha consigliato agli investitori di considerare il Bitcoin come un investimento a lungo termine, e molti bitcoin trader stanno cominciando a prendere sul serio queste previsioni. Belfort ha profetizzato che: chi “resisterà” per più di 36 mesi molto probabilmente realizzerà un profitto.

Eppure il Lupo di Wall Street non è sempre stato così gentile con le principali criptovalute... Fino a qualche anno fa, era un fervente oppositore di Bitcoin, ma tutti hanno il diritto di cambiare opinione, Belfort compreso! Nel 2018, infatti, aveva affermato che il Bitcoin fosse una calamita per imbecilli e che gli investitori avrebbero fatto bene a uscire dal suo ecosistema prima di vedere andare in fumo tutti i loro soldi. Idea per altro condivisa da Bill Gates, che ancora oggi crede che crypto e NFT siano solo una grande truffa.

A metà della corsa rialzista della primavera 2021, tuttavia, Belfort ha invertito completamente la rotta. Durante la sua ultima intervista, infatti, ha affermato che: “Mentre l’inflazione continua a salire, Bitcoin inizierà a essere scambiato più come una riserva di valore e meno come un titolo in crescita”.

Belfort è assolutamente convinto che Bitcoin sia un ottimo investimento, a patto però di non avere fretta e di non farsi spaventare dalle fluttuazioni di prezzo (che certamente si verificheranno anche in tempi brevi). L’ex agente di borsa, infatti, raccomanda di non vendere Bitcoin per 3-5 anni e di non considerarlo come una copertura contro l’inflazione (come succede con l’oro, il petrolio, ecc.) perché sarebbe un errore.

Oltre a Bitcoin, Belfort ha dispensato qualche consiglio su come proteggersi dai truffatori di criptovaluta. Ha suggerito agli investitori di diffidare quando si tratta di un determinato progetto di criptovaluta e di conoscere meglio il suo team di gestione. Belfort ritiene che un protocollo con proprietari sconosciuti debba sempre destare qualche sospetto e far accendere un campanello di allarme. Negli ultimi anni del resto, le frodi tramite criptovalute sono cresciute a dismisura, come testimonia anche l’ultimo rapporto della Federal Trade Commission.

Secondo l’Agenzia governativa americana a tutela dei consumatori, tra gennaio 2021 e marzo 2022, le cripto truffe hanno fruttato un miliardo di dollari, a fronte di 46mila segnalazioni da parte degli utenti. Per i malcapitati, sfortunatamente, non c’è modo di recuperare le criptovalute, poiché non esistono istituti bancari o altre autorità capaci di monitorare le transazioni e quindi prevenire le truffe. Alcuni dossier - come quelli pubblicati dal Sole24Ore - aiutano comunque a tenere traccia delle criptomonete affidabili, quelle, per intenderci, “listate” sui mercati sicuri.