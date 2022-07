Camion – mezzi di trasporto merci mobile

I camion sono un tipo speciale di mezzi di trasporto progettato per l'organizzazione del trasporto di merci. Sono utilizzati sia per gli spostamenti all'interno del paese che in direzioni internazionali. I camion sono i mezzi di trasporto mobili, relativamente poco costosi in mantenimento e riparazione.

Classificazione dei camion

I camion sono generalmente divisi in due grandi gruppi: singoli e accoppiati (autotreni). I primi sono i mezzi di trasporto, dove cabina e carrozzeria sono combinati sullo stesso telaio. Gli autotreni sono formati da più componenti che possono essere staccati l'uno dall'altro. Per l'aggancio viene utilizzato un furgone con rimorchio e un trattore stradale con semirimorchio.

Un rimorchio per camion è un veicolo autonomo in grado di mantenere l'equilibrio da solo. Il semirimorchio nella sua parte anteriore fa affidamento sul trattore stradale. È fissato ad esso mediante una ralla.

In base al tipo di motore, i camion sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

A benzina. Partono senza problemi nella stagione invernale. Tali unità di potenza hanno le migliori caratteristiche dinamiche.

A gas. Sono convenienti, ma non hanno guadagnato popolarità a causa delle difficoltà di rifornimento.

A diesel. Tali motori sono economici e produttivi.



In base al numero di assi, i camion possono essere a 2, 3, 4, 5, 6 assi. In base alla loro capacità di carico, sono classificati in classi piccole, medie e grandi. A seconda del tipo di carrozzeria, i camion possono essere aperti, chiusi, specializzati (cisterne, autotreni).

Varietà e criteri di scelta dei camion

I camion vengono utilizzati con i seguenti rimorchi e semirimorchi:

Centinato. Tipo di corpo comune. La presenza di una speciale tenda da sole protegge il carico trasportato dalle influenze negative di fattori esterni. Capacità di carico standard - 20-25 tonnellate, volume 60-90 metri cubi.

Camion frigo. I veicoli sono dotati di attrezzature di refrigerazione per mantenere la temperatura impostata. Utilizzato per trasportare prodotti che necessitano di essere raffreddati o congelati.

Isotermico. Le pareti del vano di carico sono fortemente isolate, ma all'interno del cassone non sono presenti le attrezzature di refrigerazione. Tali camion sono utilizzati per il trasporto a breve termine di prodotti deperibili.

Portacontainer. È una piattaforma per il trasporto di container marittimi e ferroviari.

Piattaforma a pianale aperto. Viene utilizzata per il trasporto di merci che non richiedono condizioni di trasporto speciali.

Piattaforma aperta. Viene utilizzata per il trasporto di carichi ingombranti e fuori standard che non richiedono la creazione di condizioni specifiche di trasporto.

Autocisterna. È un veicolo speciale con un contenitore progettato per lo stoccaggio temporaneo e il trasporto di merci sfuse.

Ribaltabile. I veicoli sono utilizzati per il trasporto di merci sfuse.



Esistono anche altri tipi di rimorchi e semirimorchi. Ad esempio, rimorchio trasporto legname, bisarche e veicoli trasporto bestiame.

Quando si acquista un camion bisogna prendere in considerazione la particolarità del carico che si prevede di trasportare. Ciò influisce sulla scelta della struttura del veicolo e sulla sua capacità di carico. È necessario tenere conto anche del peso totale del camion. È determinato dalla massa totale del veicolo, del carico, del conducente e dell'equipaggiamento aggiuntivo. Se i valori standard sono superati, il veicolo potrebbe non sopportare il carico.

Quando si sceglie un camion, è anche necessario tenere conto della distanza del trasporto, delle caratteristiche dell'area in cui passerà (caratteristiche del terreno, qualità della strada). Va inoltre inteso che se le caratteristiche del veicolo sono fortemente sopravvalutate in relazione al trasporto merci, l'impresa subirà le spese ingiustificate. Ma è anche necessario fornire una «riserva» per la capacità di carico, in modo che le unità del veicolo non funzionano all'usura.