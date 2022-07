Piattaforme sicure e riconosciute per scambiare Bitcoin

Dove comprare e scambiare Bitcoin? Il metodo che in assoluto è il più semplice per avere Bitcoin è, come si è detto poc’anzi, quello di andare ad acquistarli in un exchange. Gli exchange, in sostanza, sono dei siti dove è possibile fare trading in bitcoin. Basta per prima cosa registrarsi e iniziare a comprare e vendere le criptovalute. Per fare questo dovete cambiare gli euro o i dollari in Bitcoin e viceversa, oppure si possono scambiare fra di loro. L’exchange, inoltre, trattiene varie commissioni da ogni transazione che viene effettuata. Vediamo adesso quali sono in assoluto le migliori piattaforme dove poter comprare Bitcoin.

Alcune tra le migliori piattaforme sicure e riconosciute

Sul web si possono trovare tante piattaforme dove è possibile effettuare la compravendita di Bitcoin, ma non tutte sono sicure e riconosciute come gli exchange seri e affidabili.

Una piattaforma sicura è eToro, risulta la migliore e la più conosciuta, anche per il fatto che sia una delle prime in Italia che dà la possibilità di investire nelle varie criptovalute e nei Bitcoin. Questa è una piattaforma sicura, legale, ma anche semplice da utilizzare e che consente di entrare in contatto con tanti trader sul mercato, in modo da copiarne le strategie e vedere il proprio daily profit .

Bitpanda è un’altra piattaforma d’investimento ed exchange che riguarda le criptovalute, anch’essa è tra le più importanti in Europa. Molto facile ed intuitiva da utilizzare e adatta anche ai principianti. Questa piattaforma consente di scegliere tra oltre 100 asset digitali e ha all’incirca 2 milioni e mezzo di clienti che possono contare su un supporto costante, che viene garantito da un team composto da oltre 400 professionisti distribuiti in Europa e anche in Italia.

Bitpanda ha tante funzionalità, come la funzione Bitpanda Savings, che permette di poter acquistare in sicurezza e semplicità le criptovalute e le risorse digitali. Tutto senza che occorra utilizzare il procedimento standard manuale. La piattaforma che viene offerta da Bitpanda offre anche altre utili funzioni, come gli investimenti sui Bitpanda Crypto Index, ovvero un metodo semplice e automatizzato che viene finalizzato all’investimento sicuro in quello che risulta essere tutto il mercato delle criptovalute.

Altro exchange che non è affatto male e si classifica al terzo posto è IQ Option, si tratta di un punto di riferimento per tutti i trader del mondo. Su questo portale si vanno ad effettuare delle operazioni 24/7 con delle condizioni molto competitive. Si consiglia per la sua sicurezza, per la semplicità nell’usarla e anche per la sua velocità.

Chiaro che è meno consigliata per chi avesse intenzione di fare trading sui Bitcoin e di speculare in modo veloce sulle loro fluttuazioni. Anche FP Markets è interessante, si tratta di un ottimo broker che offre delle condizioni di trading molto vantaggiose: gli spread sempre bassi e la latenza di esecuzione minima. Così come anche Plus 500, che viene gestita da una società che è stata quotata nella borsa di Londra.

Le criptovalute integrate nella grande distribuzione organizzata

Andiamo in America dove una delle più grandi catene al mondo che si occupa della grande distribuzione organizzata ha lanciato un annuncio di lavoro non poco interessante. L’azienda leader nel suo settore e rivale dell’altrettanto conosciuta Amazon sembra proprio stia iniziando a pensare di integrare tra i suoi metodi di pagamento anche le criptovalute. Non sarebbe poi così difficile pensare a un'azione del genere visto il grande successo che le criptovalute stanno ottenendo in tutto il mondo ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Se Walmart deciderà di perseguire questa strada allora potrebbe scegliere di correre sul cavallo vincente. C’è sicuramente da dire però che lo stesso annuncio di lavoro era già stato pubblicato settimane indietro proprio da Amazon USA ed anche in quel caso in molti si sono chiesti se il colosso stesse puntando all’integrazione della criptovaluta tra i metodi di pagamento. Non ci resta altro da fare che attendere e vedere l’evolversi della situazione.