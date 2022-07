Prevenzione Covid sul posto di lavoro: cosa cambia col nuovo protocollo

Tanto è già stato fatto in questi anni per arginare l’emergenza sanitaria, ma il risultato pieno non può ancora dirsi conseguito. Per questo motivo è opportuno mantenere un comportamento quanto più possibile attento e volto a limitare il contagio. Comportamento che, per quanto concerne i luoghi di lavoro, è regolato da un Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19.

Al fine di illustrare gli sviluppi di tale protocollo, Confindustria Cuneo organizza per martedì 12 luglio alle 15, un webinar destinato alle aziende associate e pensato per fare il punto sui contenuti del documento aggiornato dalle parti sociali con focus sull’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro.

Al momento di approfondimento online interverrà Fabio Pontrandolfi, dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale umano, nonché responsabile Salute e Sicurezza sul lavoro Confindustria.



Andrea Corniolo, responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente di Confindustria Cuneo, cui spetterà il compito di introdurre l’incontro e coordinare i lavori, spiega: «Nella riunione delle parti sociali dello scorso 30 giugno il protocollo relativo alle misure anticovid è stato aggiornato, a differenza di quanto avvenuto nella precedente riunione, che aveva confermato il documento del 6 aprile 2022. Il principale elemento di novità presente riguarda l’utilizzo delle mascherine, con l’abbandono delle chirurgiche e un totale ed esclusivo riferimento a quelle di tipo FFP2, considerato un presidio funzionale alla riduzione della propagazione del contagio. Abbiamo quindi ritenuto molto utile e importante prevedere un momento di approfondimento per le aziende, coinvolgendo Fabio Pontrandolfi, referente nazionale di Confindustria Salute e Sicurezza sul Lavoro, il quale fornirà informazioni di prima mano in merito alle indicazioni date da Confindustria al tavolo delle parti sociali e potrà anticipare i riflessi per le singole aziende derivanti dal nuovo protocollo aggiornato».

