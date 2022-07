Rome Business School, la business school piú internazionale d'Italia

La formazione manageriale di stampo internazionale è necessaria per affrontare le sfide professionali di ogni giorno. Rome Business School è un istituto di stampo internazionale che propone master, MBA e programmi di formazione per i manager del futuro. Offre dei modelli di apprendimento innovativi, funzionali e flessibili che assicurano una preparazione eccellente in diversi settori. L’International MBA è stato concepito per potenziare le conoscenze di business administration e business management con lo scopo di plasmare una nuova classe dirigenziale in grado di interagire con tutti gli strumenti manageriali disponibili. Il programma del master è stato formulato per fornire le competenze necessarie per raggiungere i vertici di un’azienda o di un’istituzione. Rappresenta il metodo migliore per acquisire nuove conoscenze e ottenere il riconoscimento della comunità imprenditoriale. I corsi vengono formulati, infatti, per incrementare le capacità gestionali dell’amministrazione aziendale, migliorare la propria leadership e sviluppare un nuovo metodo analitico. L’International MBA coinvolge tutti i campi inerenti alla gestione di un’organizzazione con un approccio più stimolante e coinvolgente. La formazione prevede un percorso ideato appositamente per i giovani imprenditori che vogliono comprendere i meccanismi degli approcci alternativi di sviluppo economico. Un modello innovativo ideato per formare dei manager in grado di proporre un nuovo modello finanziario più equo e sostenibile, come traspare dal motto dell’istituto: “Better Managers for a Better Words”.

Il corso specialistico è stato ideato per i giovani professionisti che devono acquisire le competenze necessarie per pianificare, gestire e ottimizzare un’attività imprenditoriale. Le lezioni forniscono gli strumenti indispensabili per affrontare le sfide economiche tipiche di un contesto estremamente competitivo. Per questo, il programma pone al centro del percorso formativo l’acquisizione delle capacità gestionali e la comprensione dei valori legati alla responsabilità sociale di un’impresa. I rapporti con le aziende rappresentano il vantaggio principale dei programmi formulati dall’International MBA della Rome Business School. Il Business Practice LAB sostiene il percorso di crescita individuale con lezioni esclusive ed esercizi adatti alle caratteristiche di ogni studente. I docenti provenienti dall’estero conferiscono il tipico tratto internazionale alla scuola di formazione più stimolante del territorio italiano. Il processo di apprendimento multiculturale incarna appieno lo spirito cosmopolita di questo istituto moderno e innovativo. Lo scopo principale del master è la formazione dei futuri manager. Per ottenere questo scopo vengono proposti diversi servizi come company shadowing, visite guidate a realtà affermate, sessioni di coaching e programmi individuali. In quest’ottica lo studio dei nuovi trend rappresenta la base necessaria per comprendere il funzionamento dei modelli di sviluppo più recenti. La conoscenza di questi approcci alternativi può fornire alla futura classe dirigenziale una nuova prospettiva più sostenibile e inclusiva. Per questo, l’International MBA rappresenta il percorso ideale per una classe dirigente più attenta alle tematiche sociali.

Questo istituto di stampo internazionale con una spiccata inclinazione multiculturale propone dei corsi formativi per studenti e giovani manager. Rome Business School offre un modello innovativo concepito appositamente per fornire le ultime conoscenze nel settore dell’imprenditorialità. Docenti e consulenti vengono selezionati per apportare un contributo innovativo agli studenti che hanno selezionato questi percorsi. Il contesto manageriale contemporaneo richiede una preparazione multidisciplinare. Un bagaglio professionale ideato appositamente per gli studenti che vogliono affrontare le sfide del mercato con un approccio progressista e moderno.





Rome Business School fornisce tutto il supporto necessario agli studenti che vogliono intraprendere un determinato percorso professionale. L’attività di training è affiancata, infatti, da un programma di assistenza che agevola la ricerca di un lavoro soddisfacente, piacevole e appagante. Il Career Services sostiene tutti gli iscritti che vogliono entrare nel mondo del lavoro attraverso degli appositi tirocini. L’analisi delle competenze personali delinea la scelta dell’ambito professionale più idoneo per la costruzione di una carriera brillante e ricca di soddisfazioni. Workshop, stage e lezioni mirate sono gli strumenti selezionati per aiutare gli studenti ad affrontare con successo l’ingresso nel mondo del lavoro. Rome Business School offre anche una sezione dedicata agli annunci per tirocini e posizioni aperte. Grazie all’estesa rete di aziende partner gli iscritti accedono a numerose opportunità professionali nazionali e internazionali. Questa rete comprende nomi illustri come Adecco, Amplifon, Eataly, Groupama Assicurazioni, Jaguar and Land Rover, Manpower Group, Radisson Hotel Group e Vueling Airlines.