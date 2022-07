Siti internet belli ma anche visibili

Siti internet professionali ben posizionati che producono fatturato

Il sito internet si sa che oggi giorno è un elemento non più importante ma addirittura fondamentale per aumentare il fatturato aziendale. Ma non deve essere solo bello ma anche ben visibile. I siti internet ben posizionati producono un notevole incremento del fatturato.

Realizzazione siti internet

La realizzazione dei siti internet è un’operazione complessa, richiede una analisi preliminare per studiare l’azienda che dovrà rappresentare su internet, il settore merceologico, il tipo di prodotto ed il target di utenza a cui si dovrà rivolgere.

I siti internet sono diversi uno dall’altro proprio perché rappresentano aziende diverse e puntano ad uno specifico target di utenza.

Creazione di siti web professionali

Quando si realizza un sito per un’azienda è più corretto dire creazione di siti web professionali perché la professionalità ha un aspetto di prim'ordine. Infatti un sito poco professionale trasmetterà un livello di bassa professionalità che l’utente assocerà all’azienda che sta dietro al sito. Inoltre gli utenti che devono effettuare un acquisto su un sito e-commerce tendono a non fidarsi se il livello di professionalità è basso e questo genera un evidente danno economico.

Prezzi della realizzazione siti web

Il prezzo della realizzazione di un sito web cambia da sito a sito, non esiste un prezzo uguale per tutti i siti e non è possibile nemmeno definire un prezzo medio viste le grandi differenze che si possono avere da un sito all’altro.

Capita che un sito abbia delle funzionalità particolari dovute a delle particolari esigenze di gestione di un’azienda. Un altro sito può avere una gestione avanzate delle varianti di prodotto dovuta ad un tipo particolare di prodotto. Un altro sito può richiedere un particolare tipo di visualizzazione dei prodotti.

Perciò fornire un prezzo medio equivale a fornire una prima stima del tutto sbagliata e fuorviante per il cliente.

Creazione di siti web gratis

Esistono piattaforme web che promettono la creazione di siti web gratis. E’ vero, è possibile crearli in maniera facile e dinamica del tutto gratuitamente ma per un’azienda sono assolutamente da evitare.

Innanzitutto i modelli di siti tra cui scegliere sono limitati e perciò il risultato vede molte aziende con lo stesso sito web. Inoltre proprio la mancanza di grande varietà non permette certi tipi di personalizzazione che sarebbero necessari e indispensabili.

Il codice sorgente di questi siti ovviamente non è gestibile dall’utente e si tratta sempre di codice non ottimizzato per i motori di ricerca con la conseguenza che il posizionamento sui motori di ricerca sarà poi difficilissimo o impossibile. Il danno di visibilità che ne consegue è molto evidente.

Altro elemento non meno importante è il nome del dominio che è sempre di terzo livello e perciò nel nome del dominio è incluso il nome della piattaforma e questo commercialmente provoca un danno di immagine.

Aziende di creazione di siti web

Ci sono moltissime aziende che si occupato di creazione di siti web e la scelta a volte non è facile.

Molti clienti si basano sul prezzo del preventivo scegliendo il più basso senza analizzare nel dettaglio i preventivi. Questo spesso li porta a firmare contratti che poi generano spese impreviste a cui devono far fronte.

E’ assolutamente da diffidare dei preventivi che indicano solo il costo e non danno specifiche di cosa conterrà il sito web.

Molto spesso i preventivi più economici non comprendono molte cose che verranno gestite poi con prezzi a parte ed alla fine costeranno di più dei preventivi che invece le prevedevano.

Perciò è indispensabile analizzare bene i preventivi, chiedere maggiori informazioni dove non fossero chiari ed assicurarsi che i dettagli forniti in seguito poi compaiano anche sul contratto.

Inoltre quando alcuni preventivi promettono cose che altri non promettono è bene farsi dare una garanzia per tali cose.