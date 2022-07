Cherasco, per Mago Sales venticinque anni di sorrisi donati

Nel 1997 don Silvio Mantelli, mago Sales, ha iniziato la pubblicazione di un giornalino “Sim Sales Bim” (trimestrale), in cui ha iniziato a raccontare i sorrisi donati ai bambini del mondo.

Questa la sua testimonianza: “Da quel lontano 1997, sono passati molti anni e nemmeno me ne sono accorto. Ero troppo occupato a scoprire novità e a giocare con la vita. In questo tempo ho fatto più volte il giro del mondo: mi sono esibito nelle Ande boliviane e nelle favelas brasiliane, nei villaggi africani della Nigeria, del Kenya, del Madagascar, tra i ragazzi delle Filippine e di Shangai. Ho varcato i confini del mondo: nella foresta amazzonica, tra i ghiacci dell’Antartide, nei desolati deserti della Somalia. Ho sofferto per le tragedie delle guerre dimenticate tra i ragazzi del nord Uganda o dei lavori “forzati” di migliaia di bambini cambogiani nelle fabbriche di mattoni di Battambong… Ho giocato e ho pianto insieme a migliaia di bambini nelle bidonville delle grandi metropoli del mondo, come Legos, San Paolo, Calcutta, i quali ogni giorno lottano per un metro di marciapiede, perché quella è la loro casa. Mi sono rallegrato per il sorriso di Madre Teresa e delle sue giovani suore nel cortiletto della sua casa madre a Calcutta, in seguito di un mio spettacolo di magia… il più bello della mia vita. Ho incontrato tre Papi a cui ho regalato una bacchetta magica”.



Per ricordare e commemorare questo anniversario, venerdì 15 luglio alle ore 21, nel cortiletto del Museo della Magia di Cherasco (via Cavour, 35), i suoi amici e collaboratori hanno organizzato una magia molto particolare in cui verrà distribuito a tutti i presenti il numero 100 del giornalino “Sim Sales Bim” e si potrà assistere allo spettacolo di alta magia "Sim Sales Bim Show". Tutti sono invitati. Prenotazione: info@sales.it. Tel. 335/473.784.