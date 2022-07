La tenerezza dei cuccioli scioglie i cuori, è cosa nota!

L’A.N.P.A. di Alba, Langhe e Roero vi presenta un cagnolino e un gatto, entrambi in cerca di una famiglia.

Chicco è un maschietto giovane, di circa 10 kg., taglia medio-piccola. Ha un carattere buono, allegro e socievole. Sta crescendo in canile perché ha superato da poco il periodo in cui si è cuccioli carini e desiderati. Tuttavia è bene ricordare che non esistono soltanto i cuccioli, anzi, un cane adulto, con un bel carattere, è certamente più facile da gestire e può essere una compagnia davvero speciale. Chicco potrebbe sorprendervi… dategli una possibilità!

L’A.N.P.A. presenta inoltre un gattino, dolcissimo e sano, dal pelo bianco e folto, come si può vedere dalla foto. In principio erano 3 fratellini, fortunatamente gli altri sono stati adottati e adesso resta soltanto lui, in cerca della sua occasione per essere felice.

Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero