Saluzzo, nuova pagina di storia a cielo aperto: una mirabilia in facciata dipinta da Hans Clemer

Saluzzo, la facciata attribuita a Hans Clemer in via Volta

La sorpresa è una mirabilia in facciata. Tolti i ponteggi in via Volta, dopo cinque mesi di restauro, Hans Clemer, il pittore fiammingo della corte dei Marchesi di Saluzzo, il Maestro d’Elva, esce allo scoperto, in una versione inedita del suo ultimo periodo.

Medaglioni di imperatori romani, riquadri con le fatiche di Ercole e decorazioni realizzate con la tecnica monocroma “grisaille” in voga nell’Antico Marchesato e non solo, tra fine ‘400 e inizio ‘500, restituiscono a Saluzzo, prima nascosto dalla calce, un altro libro a cielo aperto da ammirare e leggere.

L’abitazione che ora è di proprietà dei fratelli De Grandis potrebbe essere la casa già citata dallo storico Muletti come “Casa dei Cesari”.

Il restauro eseguito da Fabio Garnero, architetto restauratore della Solaria Opere, in collaborazione con Marco Tallone, restituisce le tracce di “un affresco che segna un punto di incrocio tra pittura e scultura, databile tra il 1508 e il 1512”, ha rivelato Massimiliano Caldera della Soprintendenza Archeologia di Torino, durante il convegno “Le facciate parlanti”.

Le ricerche storiche dicono che quasi certamente l’edificio appartenne ad Antonio Vacca e al fratello Bernardino, due vescovi, figure eminenti del collegio canonicale e soprattutto coloro che gestirono il cantiere del Duomo.

Distribuiti in facciata una serie di medaglioni con profili imperiali e con teste di altri personaggi della storia. Sono accompagnati da abbreviazioni, ma la lettura, non sempre facile, al momento non ha ancora dato identità a tutti i soggetti.

"C’è Annibale, Alessandro Magno, una figura della mitologia greca come Giasone a capo degli Argonauti – racconta Garnero -. Sono 25 i tondi dipinti e di essi, al piano terreno, tre sono sicuramente volti di donne: una si identifica in Livia Drusilla, prima imperatrice romana; un’altra probabilmente è Cleopatra, come compariva nell’antica moneta raffigurante la regina d’Egitto da un lato e Marco Antonio dall’altro".

“E’ opera di grandissima qualità e che registra in qualche modo l’arrivo a Saluzzo di Benedetto Briosco, lo scultore lombardo chiamato per la realizzazione della tomba del Marchese di Saluzzo Ludovico II e autore delle due statue della facciata del Duomo – valuta Caldera –. Questo tipo di tondo scolpito con gli imperatori di profilo, che si ispira alle medaglie antiche è un classico esemplare dell’industria artistica lombarda”.

La facciata potrebbe essere un omaggio dei Vacca ai Marchesi di Saluzzo aggiunge il restauratore saluzzese. "A livello delle finestre che sono originali ci sono figure di putti che, in cinque curiose scene diverse reggono degli stemmi riferibili a quelli marchionali, anche se poco leggibili”.

Il restauro ha fatto emergere riquadri di finta scultura con le Fatiche di Ercole. “Che non risultano essere quelle del museo civico Casa Cavassa (sempre di Hans Clemer) – dice Caldera - come se ci fosse una sorta di complementarietà tra i due cicli decorativi che appartengono allo stesso orizzonte cronologico”.

O una continuità, ipotizza Garnero. Vi è raffigurato il giardino delle Esperidi, il combattimento con Idra, il mostro dalle nove teste di serpente e nell’ultima scena forse Ercole con una lancia pennata.

Che effetto le ha fatto seguire la mano del Maestro d’Elva? "Riportare in luce un affresco o un orologio solare, resta sempre emozione. Riportare alla luce un Clemer è qualcosa di impagabile. Bisogna pensare che quest’opera era citata negli scritti del Muletti, ma da oltre 120/140 anni era coperta da uno strato di pittura e quindi sconosciuta a tutta la città e a tutti gli storici".

Cosa l’ha colpita in particolare? "La capacità pittorica di Clemer. Gli affreschi sono stati tracciati velocemente nella loro composizione, nei volumi, forse con l’ausilio di cartoni preparatori, forse di getto. Poi ha dipinto a fresco sistemando i volumi e mettendo a fuoco i dettagli. Clemer dimostra, con questo modo di lavorare, una grande capacità tecnica. Al contrario minor precisione nella composizione architettonica dell’impianto decorativo".

A tu per tu con la facciata storica cos’altro l’ha coinvolta ? "La mia formazione è in architettura e restauro architettonico e per questo mi sono trovato perfettamente a mio agio nel ricomporre le finestre in cotto del prospetto di destra. Qui la collaborazione con lo scultore Michelangelo Tallone è stata fondamentale, ma con lui si va sempre a colpo sicuro".

"Altra cosa che mi ha stuzzicato l’anima da architetto è stata la possibilità di ricostruire tutte le fasi edilizie dei due fronti, ritrovando i vari strati a partire dalle murature stilate della seconda metà del 1300, quindi gli intonaci affrescati del 1510 a sinistra e il marmorino realizzato tra il 1511 e il 1575 a destra, poi le modifiche ottocentesche e le più recenti della fine del secolo scorso. Roba da intenditori.

In poche parole quelle superfici per me sono un libro aperto sulla storia”.