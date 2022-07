Calcio Serie D: Fossano, Gianni Biolatti è il nuovo preparatore dei portieri

E' Gianni Biolatti, nella passata stagione al PDHAE, il nuovo preparatore dei portieri del Fossano Calcio.

Biolatti entra dunque nel team blues andando di fatto a sostituire Enrico Vaudagna che ha lasciato Fossano per trasferirsi al Torino (Allievi Nazionali U17).

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

"Il Fossano Calcio comunica che il nuovo preparatore dei portieri è Gianni Biolatti. Nel suo curriculum, oltre alla qualifica di preparatore dei portieri, esperienze nel settore giovanile della Pro Vercelli, Ivrea in Eccellenza e nella passata stagione al Pdhae in Serie D. La Società da il benvenuto a Gianni augurandogli buon lavoro per la nuova avventura nei blues"