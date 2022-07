Cuneo, tutto pronto per il debutto nel vivo Lega Volley Summer Tour

Dopo un'intensa settimana di allenamenti presso la Tenuta Larenzania di Dogliani la Cuneo Granda Volley è pronta per la prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour 2022 che sabato 9 e domenica 10 assegnerà la 16^ Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4.

Le gatte, inserite nel girone A con Vero Volley Monza e Banca Valsabbina Millenium Brescia, debutteranno alle ore 10:30 di sabato 9 affrontando la Vero Volley Monza nella beach arena di Lignano Sabbiadoro. Il match con la Banca Valsabbina Millenium Brescia è previsto alle ore 11:30 in caso di sconfitta nella gara con Monza, mentre in caso di vittoria verrà disputato alle ore 16:30. Nel girone B si sfideranno Casalmaggiore, Busto Arsizio e San Giovanni in Marignano.

IL ROSTER Saranno capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova a difendere i colori di Cuneo in questa prima tappa. A guidare la formazione biancorossa sarà il responsabile tecnico Antonio D'Ambrosio, coadiuvato da Domenico Petruzzelli, vice allenatore della prima squadra. Non mancheranno gli incroci con alcune ex dall'altra parte della rete, da Sonia Candi a Gaia Giovannini, per non parlare dell'effetto che farà trovarsi di fronte Noemi Signorile, a cui San Giovanni in Marignano ha affidato le chiavi della regia.

COME SEGUIRE LA COMPETIZIONE Le finali della domenica verranno trasmesse in esclusiva sul sito Sport Mediaset, che coprirà la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner, un'altra novità sarà la copertura radiofonica dell'evento, con Radio Piterpan protagonista della tappa di Lignano Sabbiadoro.

ANTONIO D'AMBROSIO, RESPONSABILE TECNICO SUMMER TOUR CUNEO GRANDA VOLLEY «Per questa manifestazione l'obiettivo primario, concordato con la società, è sicuramente quello di dare uno strumento a giocatrici che faranno parte del roster indoor di mantenere uno stato fisico e tecnico il più ottimale possibile in vista di quella che sarà la nuova stagione. Inoltre, il vivo Lega Volley Summer Tour per il club e per i suoi partner è una vetrina importante di promozione anche durante la stagione estiva grazie alla sua vasta copertura mediatica. Ovviamente cercheremo di dar battaglia in tutte le gare a cominciare da sabato mattina per raggiungere il miglior risultato possibile».

La 16^ Supercoppa Italiana di Sand Volley 4x4 Serie A Femminile, a cui prenderanno parte le sei squadre partecipanti, si disputerà presso la beach arena di Lignano Sabbiadoro.

I club partecipanti sono stati suddivisi in due gironi secondo un ranking che ha tenuto conto: dei risultati ottenuti nella ultima edizione del Lega Volley Summer Tour; 2 punti per ogni trofeo/tappa vinta1 punto per ogni secondo posto0,5 punti per ogni altro piazzamento del campionato indoor disputato nella stagione 2021/22;2 punti se la squadra ha militato in A11 punto se la squadra ha militato in A2del campionato indoor a cui parteciperà nella prossima stagione sportiva; 2 punti se la squadra disputerà il Campionato di A11 punto se la squadra disputerà il Campionato di A2A parità di punteggio tra due o più squadre è stata “premiata” quella meglio classificata nel campionato indoor nella stagione 2021/22.

RANKING

1) Vero Volley Monza 7 punti

2) Stabili Costruzioni Casalmaggiore 6,5 punti

3) E-Work - Laica Busto Arsizio 5,5 punti

4) Banca Valsabbina Millenium Brescia 5,5 punti

5) Cuneo Granda Volley 4 punti

6) MT San Giovanni in Marignano 2 Punti

In base al ranking è stato definito il calendario: ogni squadra affronta tutte le formazioni del proprio girone con partite di sola andata e con la formula dei due set vinti su tre.

Le squadre vincenti la prima gara non giocano quella immediatamente successiva, beneficiando di un turno di riposo. Ogni vittoria, con qualsiasi risultato, assegna due punti in classifica, mentre ogni sconfitta nessun punto.

Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali. Le 2e e 3e classificate disputano uno spareggio incrociato. Le vincenti accedono alle semifinali, le perdenti giocano la finale per il 5°/6° posto.

N.B. Gli abbinamenti delle semifinali saranno invertiti nel caso in cui gli spareggi incrociati siano entrambi vinti dalle squadre terze classificate nel girone.

In caso di arrivo a pari punti fra due o più squadre, i criteri di calcolo della classifica al termine della fase a girone sono i seguenti:- maggior numero di incontri vinti;- in caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente set;- in caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente punti;- nel caso in cui perdurasse la parità tra due o più squadre, occuperà la migliore posizione in classifica la squadra con il miglior ranking ad inizio tappa.

SQUADRE PARTECIPANTI

GIRONE A Vero Volley Monza, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo Granda Volley

GIRONE B Stabili Costruzioni Casalmaggiore, E-Work - Laica Busto Arsizio, MT San Giovanni in Marignano

PROGRAMMA PARTITE

Sabato 9 luglio 2022

ore 10.30

Vero Volley Monza Vs Cuneo Granda Volley Girone A gara 1- campo centrale

Stabili Costruzioni Casalmaggiore Vs MT San Giovanni in Marignano Girone B gara 2 – campo 2

ore 11.30

Banca Valsabbina Millenium Brescia Vs Perdente Gara 1 Girone A gara 3 – campo centrale

Domenica 10 luglio 2022

Ore 9.45

1^ gir. A Vs Vincente gara 8 Semifinale gara 9 – campo centrale

ore 10.45

1^ gir. B Vs Vincente gara 7 Semifinale gara 10 - campo centrale

ore 11.45

Perdente gara 7 Vs Perdente gara 8 Finale 5°/6° gara 11 – campo centrale

ore 16.30

Perdente gara 9 Vs Perdente gara 10 Finale 3^/4^ posto gara 12 – campo centrale

ore 17.30

Vincente gara 9 Vs Vincente gara 10 Finale 1^/2^ posto gara 13 – campo centrale