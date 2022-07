Racconigi Cycling Team: dopo gli ottimi piazzamenti al Campionato Italiano Donne Junior si riparte dalle strade emiliane

Dopo la buona prestazione al “Campionato Italiano Donne Junior” di Cherasco, culminata con la doppia 'top ten' conquistata da Irene Cagnazzo e da Benedetta Brafa, la stagione agonistica del Racconigi Cycling Team prosegue sulle strade emiliane.

Domenica 10 luglio, infatti, la località di Massa Finalese, in provincia di Modena, accoglierà la terza edizione del “Gran Premio Sinergas SPA San Felica 1893 Banca Popolare”, competizione riservata alla categoria donne junior. Le atlete in gara, a partire dalle ore 14:00 affronteranno 85,400 chilometri spalmati sulle strade di due distinti circuiti: il primo, lungo 9600 metri, verrà ripetuto per 8 volte, mentre il secondo, più breve, dovrà essere affrontato per due. Entrambi i tracciati non presentano nessuna grande difficoltà dal punto di vista altimetrico. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 12:00 in Piazza Caduti della Libertà 1 a Massa Finalese (MO). Il team manager Claudio Vassallo, con il prezioso supporto tecnico di Camilla Vassallo e di Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia la junior primo anno Irene Cagnazzo, le junior al secondo anno di categoria Benedetta Brafa, Camilla Marzanati ed Elisa Roccato, e l'under primo anno Matilde Beltrami, reduce da un ottimo esame di maturità passato con il massimo dei voti.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO SINERGAS SPA SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo