Non c'è pace per il Crazy Pizza di Flavio Briatore: un giorno di chiusura per mancanza d'acqua

Non c'è pace per il Crazy Pizza, il locale romano dell'imprenditore cuneese. Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato l'apertura - legate ai prezzi delle pizze proposte, tra cui quella ormai "famigerata" con il Pata Negra - , nel corso della giornata di mercoledì 6 luglio ha dovuto affrontare i disagi legati alla mancanza d'acqua nella capitale.



A dare notizia della chiusura temporanea del locale di via Veneto lo stesso Briatore tramite il proprio profilo Instagram. A monte, un serio guasto alla rete idrica romana, che ha privato dell'acqua per oltre ventiquattro ore lo stabile in cui si trova la pizzeria.



Lo staff del locale ha quindi dovuto contattare tutti i clienti che avevano prenotato un tavolo e comunicare la decisione, scusandosi. Stando a quando detto dal verzuolese, comunque, l'acqua 'se la sono ripristinata da soli' tramite un altro allacciamento di proprietà.



Insomma, tutto risolto e nella giornata di ieri (giovedì 7 luglio) i clienti sono tornati a occupare i tavoli del Crazy Pizza. C'è da chiedersi, ora, cos'altro debba succedere a un'attività nata da poche settimane. Siamo certi che sarà lo stesso Briatore a darne contezza, nel caso.