Limone Piemonte: dopo il Cro Trail ecco La Via dei Lupi

Non si è ancora spenta l’eco dello straordinario spettacolo offerto dal Cro Trail dello scorso fine settimana, con il suo podio completamente internazionale e la vittoria del leggendario marocchino Rachid El Morabity, che già lo staff organizzativo è all’opera per il suo nuovo impegno, La Via dei Lupi in programma (sempre a Limone Piemonte) il prossimo 30 luglio.

Un evento ben diverso dall’ultratrail piemontese-ligure: si gareggia infatti su una distanza molto più contenuta, 11,4 km per 660 metri di dislivello positivo.

La gara è alla sua 11esima edizione e si svolgerà sotto l’egida dell’Uisp, che lo scorso anno aveva fatto della sfida piemontese il proprio campionato nazionale.

Il percorso è tipico della corsa in montagna e molto vario, passando per luoghi caratteristici dei dintorni di Limone Piemonte, come Punta Buffa (arrivo della vecchia seggiovia del Sole, la Seggiovia Alpetta, il vallone San Giovanni. Partenza e arrivo saranno presso il Piazzale del Municipio, con lo start che è stato programmato per le ore 17:00. A fine gara premiazione per i primi 5 assoluti e i primi 3 della categoria Over 50, uomini e donne.

Il costo di partecipazione ammonta a 15 euro, da versare entro il 27 luglio. Nel weekend di gara ci sarà ancora la possibilità di iscriversi ai tavoli della segreteria posti in Piazzale Nord al costo di 20 euro e senza la garanzia del pacco gara. Ai primi 100 iscritti andrà uno speciale gadget firmato Bottero Ski.

In contemporanea con la gara agonistica si svolgerà anche la seconda edizione de La Via dei Lupi Dog Endurance Trail, con i corridori affiancati dai loro compagni a 4 zampe sullo stesso percorso della gara agonistica. Il costo d’iscrizione è sempre di 15 euro, verranno premiate alla fine i primi 3 classificati. La prova scatterà un quarto d’ora prima della gara agonistica.

Per informazioni: Asd W.W.P. Organization, www.laviadeilupi.com