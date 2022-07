Campione di nuoto ucraino in fuga dalla guerra, si allena nella piscina di Cuneo

Il primatista mondiale dei 50 delfino Andrii Govorov è a Cuneo per un periodo di preparazione pre-Campionati Europei.

Per i prossimi 30 giorni sarà lo Stadio del Nuoto di Cuneo il campo di Allenamento del forte nuotatore Ucraino. "L’operazione - spiega Albonico presidente del CSR società di gestione dell’impianto natatorio cuneese - è stata possibile grazie ad amici comuni con cui Andrii collabora nella sua preparazione".

Andrii Govorov è attualmente il primatista mondiale dei 50 delfino, ha al suo attivo 23 medaglie in competizioni FINA internazionali, ha partecipato a due Olimpiadi. Ha vinto un bronzo mondiale, due ori europei e ha siglato nel luglio 2018 il record mondiale nei 50 farfalla proprio al Settecolli di Roma. Ha vinto a Milano anche il premio Mangiarotti insieme a Gregorio Paltrinieri nel 2014.

Andrii dopo lo scoppio della guerra è impegnato a sostenere il suo paese. ”Oltre agli allenamenti, la mia giornata è tutta presa per aiutare la mia famiglia, l’Ucraina, i valori della democrazia, la libertà, l’ordine e la pace mondiale. Sto vivendo un momento assai difficile, ma sto cercando di rendermi disponibile più che posso per i miei connazionali. Non sono in Ucraina per combattere, non sono stato militare, ma voglio combattere con le parole, sono portavoce con la Kahrlan (atleta sciabolatrice Ucraina) di tutti gli atleti e vogliamo rivolgerci a tutti". Ha scritto una lettera-appello al presidente del Cio e alle federazioni internazionali ed ha realizzato un sito internet https://andrii-govorov.com/ per sostenere il suo paese l’Ucraina.

Per Andrii, Cuneo rappresenta una sistemazione ideale, come periodo di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma ad agosto. Ha apprezzato molto la qualità dell’impianto con le due vasche da 50 una estiva ed una coperta e la possibilità di usufruire degli spazi della Palestra O2 . Andrii è seguito dal tecnico americano Elliot Ptasnik.