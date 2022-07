Confindustria presenta il rapporto 2022 sul mercato del lavoro

Non una rilevazione con rappresentatività statistica, ma un quadro realistico del mondo del lavoro. Come ogni anno l’Indagine condotta dal Sistema Confindustria permette di individuare le nuove tendenze organizzative nelle aziende attraverso il monitoraggio dei principali indicatori sulla gestione del personale.



Lo scopo delle indagini è quello di porre l’attenzione all’evoluzione di alcuni aspetti del mercato del lavoro, dal tasso di assenza a quello del turnover, dall’organizzazione del lavoro da remoto alla diffusione e ai contenuti della contrattazione collettiva. I dati raccolti tornano così a disposizione delle aziende sotto forma di analisi: il rapporto con i risultati, messo a punto da 15 associazioni territoriali (localizzate nelle aree più rappresentative del Nord e del Centro Italia), costituisce, infatti, uno strumento a disposizione dei responsabili delle risorse umane.



Nel corso del webinar in programma mercoledì 13 luglio alle 10, dal titolo: "I risultati dell’indagine Confindustria sul lavoro, uno strumento per gli HR manager” verrà illustrato e commentato il documento che contiene anche informazioni con dettagli provinciali

.

I lavori, coordinati da Stefano Passerini, direttore Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Assolombarda, vedranno anche l’intervento di Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi di Confindustria Cuneo, la quale spiega: «I temi al centro dell’Indagine sul lavoro sono di particolare attualità. Saper non soltanto attrarre, ma anche trattenere le risorse umane all’interno delle aziende è fondamentale, a maggior ragione in un momento come questo, caratterizzato da un profondo cambiamento del mercato del lavoro. L’analisi dei risultati dell’indagine permette di fotografare la situazione attuale e costituisce uno strumento di benchmarking per le aziende per la valutazione del proprio sistema di compensation rispetto al mercato di riferimento nell’ottica di ridurre la fuga di talenti, fidelizzare i dipendenti chiave e attrarre le risorse necessarie».



Al termine dell'incontro è previsto il contemporaneo rilascio del rapporto sui territori delle associazioni coinvolte nell’indagine.