Dopo oltre quindici mesi l'ufficio tecnico di Sant'Albano ha una nuova reggenza

Dopo quindici mesi, l'ufficio tecnico del Comune di Sant'Albano avrà nuovamente un addetto ufficiale.



Risale infatti all'aprile del 2021 la scomparsa del geometra Massimo Bussone, responsabile del servizio, deceduto per un infarto durante una escursione in bicicletta.



Bussone era il punto di riferimento della amministrazione da anni e per molto tempo ha seguito l'edilizia privata ed i lavori pubblici del paese, occupandosi tra l'altro di progetti importanti legati a finanziamenti europei, ultimo tra tutti il museo longobardo, che non ha fatto in tempo a vedere inaugurato, pur avendo dato un contributo determinante in tutto l'iter che ha portato alla sua apertura un anno fa nel giugno del 2021.



In seguito al tragico ed inaspettato evento, l'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Bozzano ha provveduto a coprire il servizio attraverso l'utilizzo di accordi provvisori, fino a emanare un primo bando di concorso che non ha dato esito positivo, mentre il secondo, il cui svolgimento si é concluso nella prima metà di maggio del 2022, ha decretato una graduatoria di tre nominativi.



Tra essi il primo per punteggio assegnato é quello dell'architetto Monica Chialvo, già Project Manager della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, che andrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Bussone tra pochi giorni.



Il sindaco Bozzano:" finalmente, dopo diversi mesi "precari" possiamo garantire ai cittadini nuovamente un servizio completo ed efficiente. La dottoressa Chialvo sta già lavorando su alcune pratiche, in modo da cominciare a conoscere l'ufficio e le mansioni e tra pochi giorni diverrà effettiva. Ho buone aspettative, ritenendo l'ufficio tecnico un perno fondamentale per il buon andamento dell'azione amministrativa. Le auguro buon lavoro, mettendomi a disposizione, insieme alla amministrazione e tutti i suoi colleghi, per tutto ciò di cui avrà bisogno."



La nuova collaboratrice andrà a svolgere il proprio lavoro nei locali che l'amministrazione ha voluto intitolare qualche mese fa proprio al geometra Bussone, suo predecessore.



Fabrizio Biolé